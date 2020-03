The Rook : Starz annule la série après une saison

Vous avez aimé ? Partagez :

Le monde des séries est impitoyable et ne pardonne que trop peu les ratages. La série « The Rook » vient d’être annulée par Starz après seulement une saison d’existence au compteur. Ses décevantes audiences auront eu raison d’elle, comme c’est souvent le cas sur le petit écran.

Il est parfois très cruel d’être suiveur actif de ce qu’il se passe dans l’industrie des séries. Parce que, si on ne manque jamais d’être approvisionnés en propositions diverses, on peut vite se retrouver à s’impliquer dans un programme qui n’a pas d’avenir. Nouvel exemple en date : The Rook.

La série de Starz adaptait à sa sauce le roman Au service surnaturel de Sa Majesté signé Daniel O’Malley, avec Emma Greenwell et Olivia Munn au casting. L’histoire suivait Myfanwy Thomas après un réveil des plus atypiques. Sous une pluie intense, elle ouvre les yeux sur le Millennium Bridge de Londres entourée de cadavres. Comment est-elle arrivée ici ? Elle va avoir du mal à le savoir puisqu’elle est frappée d’une forte amnésie. Mais une lettre découverte dans sa poche et signée par elle-même va l’orienter. Elle serait donc une agent d’une division spéciale des renseignements britanniques et aurait un don. La rookie du titre, c’est elle, car elle n’a pas encore pu apprendre à dompter cette différence. Dans cet univers inconnu de la population, elle va essayer de renouer avec son passé…

The Rook se prend un stop après une seule saison

Son postulat fantastique avait un vrai potentiel mais les téléspectateurs n’ont pas été au rendez-vous lors de la diffusion de la première saison. Avec une moyenne qui s’élevait difficilement à 225 000, on ne donnait pas cher de sa peau. Et ce qui devait arriver arriva. TV Line annonce que The Rook vient de récolter une annulation en bonne et due forme. Pas de saison 2 pour approfondir un univers qui aurait pu mieux se développer. La multiplicité des plateformes et networks permet une telle variété de programmes qu’on ne regrettera pas celui-ci très longtemps. Le fonctionnement de cette industrie peut sembler cruelle mais les audiences sont des données trop importantes et c’est souvent elles qui dictent la marche à suivre. Quand ça tombe sur une série qu’on apprécie à titre personnel, la nouvelle ne fait jamais trop plaisir.

S’il est désormais peu rentable de se plonger dans l’unique saison existante, le meilleur conseil qu’on puisse vous donner est de vous tourner vers le roman, dont le succès a été probant.