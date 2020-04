The Sandman : Neil Gaiman fait le point sur la prochaine série Netflix

La série centrée sur Sandman a elle aussi été impactée par la crise du Covid-19. L'écrivain Neil Gaiman révèle que la production du show avait bien avancé avant qu'elle ne soit mise en pause à cause de l'arrêt de l'industrie cinématographique.

Sandman est une saga célèbre au près des lecteurs de comics créée en 1989 par Neil Gaiman. Ce dernier a proposé des histoires inédites jusqu'en 1996 avant que d'autres écrivains prennent la suite. Sandman se démarque des autres romans graphiques pour son approche définitivement ambiguë des personnages et ses thématiques oniriques. Le protagoniste Dream est l'antithèse du super-héros classique et possède une puissance omnipotente dans le monde des rêves. Considéré par certains comme une bande dessinée intellectuelle, Sandman est le seul roman graphique a avoir remporté le prix World Fantasy et un des rares à figurer sur la liste des best-sellers du New York Times. Bref, ça donne une idée de l'importance de cette œuvre.

La série The Sandman avait bien avancé

Depuis quelques temps, Netflix travaillait sur une adaptation en série de cette bande dessinée. Neil Gaiman veut rassurer les fans quant au statut de cette adaptation à la suite de la pandémie, qui sévit également à Hollywood. La plateforme a annoncé ce projet en juillet 2019. Peu de temps après, Neil Gaiman a révélé que la première saison contiendrait 11 épisodes, qui se concentreraient majoritairement sur « Préludes et Nocturnes ». Même si cette première saison n'a pas encore de date de sortie, l'écrivain a assuré que l'équipe créative travaillait déjà sur une saison 2.

Aujourd'hui, Neil Gaiman donne plus d'informations concernant cette future saison 1 de The Sandman. Sur sa page Tumblr officielle, Gaiman a répondu à un fan qui lui avait posé des questions sur l'état actuel de The Sandman. Voici la réponse du créateur :

Ça va vraiment bien, la série est en ce moment en hibernation en attendant la fin de la crise. Les scripts pour la première saison sont écrits, le casting a commencé, les administrateurs sont engagés, et même quelques décors et costumes ont été construits. Tout était prêt à entrer en production, puis nous sommes entrés en confinement. Dès que le monde est prêt à repartir, on ira en douceur vers la réalisation. En attendant, nous en profitons pour obtenir des scripts aussi bons que possible.

Des commentaires assez rassurants pour les fans des comics et ceux qui sont pressés de découvrir la série. Pour réagir à cette crise sanitaire, Netflix a stoppé net tous ses tournages et toutes ses productions. Cependant, Ted Sarandos, le directeur des contenus, a rassuré les spectateurs en confirmant que de nombreuses sorties sont déjà programmées pour les deux prochains mois, et que les sorties Netflix ne seront pas impactées avant la fin de l'année. Une bonne nouvelle, surtout si le confinement se poursuit...