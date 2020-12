The Serpent : une première bande-annonce pour la série avec Tahar Rahim en serial killer

Les vols et meurtres en série commis par le tueur Charles Sobhraj dans les années 70 sont au coeur de "The Serpent", une mini-série britannique avec dans le rôle principal Tahar Rahim. Celle-ci se dévoile dans une première bande-annonce.

Tahar Rahim dans la peau d'un tueur en série

Depuis qu'il a explosé aux yeux du monde entier dans le chef-d'oeuvre de Jacques Audiard Un Prophète en 2009 - et fut récompensé pour celui-ci du César du meilleur espoir masculin et du César du meilleur acteur en 2010 - Tahar Rahim est un des acteurs les plus désirés au monde. Plutôt que d'apparaître dans des projets à fort potentiels commerciaux et populaires, l'acteur français choisit des projets exigeants et sans frontières, puisqu'on l'a vu aussi bien dans la série américaine The Looming Tower, dans le film Le Secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa, sous l'oeil de la caméra de Garth Davis pour Marie Madeleine, pour ne citer que quelques-uns des rôles où son talent brille. En 2021, il sera sous le feu des projecteurs avec The Mauritanian de Kevin McDonald, et dans le rôle prometteur du tueur en série Charles Sobhraj, actif essentiellement pendant les années 60 et 70, dans la série The Serpent.

The Serpent, une sordide histoire vraie bientôt sur Netflix

The Serpent est produit par la société britannique Mammoth Screen pour BBC One et pour Netflix. La BBC One diffusera d'abord la série de huit épisodes avant que celle-ci ne rejoigne Netflix pour une diffusion mondiale. C'est donc dans la première bande-annonce dévoilée par la BBC qu'on peut découvrir Tahar Rahim sous les traits du célèbre tueur en série Charles Sobhraj (vidéo en tête d'article).

Le montage est dynamique et laisse découvrir une reconstitution séduisante des années 70 sur le continent asiatique - le tournage a majoritairement pris place en Thaïlande -, reprenant une étape de la Hippie Trail, chemin parcouru par la communauté hippie que Charles Sobhraj détestait copieusement : ses nombreuses victimes en sont pour la plupart des membres. D'abord détenu pendant deux décennies dans une prison indienne, il est libéré, avant d'être arrêté au Népal en 2003, où il purge depuis une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Le véritable Charles Sobhraj © 1977 Rex Features

On attribue à ce tueur un charisme important et un pouvoir de séduction irrésistible, ce qui lui permettait de facilement approcher ses victimes. Le profil de celles-ci, des touristes et souvent des femmes, lui vaudra entre autres le surnom de "Bikini Killer". C'est ainsi qu'on découvre Tahar Rahim dans la bande-annonce, diffusant une grande sensualité vernie d'un danger sournois. Il est notamment accompagné au casting de The Serpent par Jenna Coleman, qui incarne sa compagne et complice Marie-Andrée Leclerc, Billy Howle, Ellie Bamber et Alice Englert.

The Serpent débutera sa diffusion sur BBC One le 1er janvier 2021, ce qui laisse espérer une disponibilité sur Netflix dans les semaines qui suivront.