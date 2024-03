Netflix : cette série SF de seulement 4 épisodes fait un énorme carton

Après "Dark" et "Chère petite", c'est une nouvelle série allemande qui connaît un très beau succès sur Netflix. Arrivée le 7 mars dernier, "The Signal" s'est non seulement imposée en France, mais a également été très bien accueillie dans le monde entier. Ses quatre épisodes ont tenu les spectateurs en haleine.

Après Dark et Chère petite, c'est une nouvelle série venue d'Allemagne qui connaît un très grand succès sur Netflix. Arrivée sur la plateforme le 7 mars dernier, The Signal s'est directement installée dans le Top 10 des séries les plus visionnées de la plateforme en France. Elle se trouve actuellement à la deuxième place, devant Furies, et derrière The Gentlemen.

Composée de seulement quatre épisodes, The Signal mêle mystère et thriller dans un cadre à la fois terrestre et spatial. Ainsi, nous suivons le périple de Paula, interprétée par Peri Baumeister, une scientifique et astronaute de retour sur Terre après une mission de plusieurs mois à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Son retour tant attendu auprès de sa famille se transforme en cauchemar lorsque le vaisseau censé la ramener disparaît mystérieusement.

Sven, son mari joué par Florian David Fitz, également co-scénariste de la série, et leur fille Charlie, incarnée par Yuna Bennett, se lancent dans une quête désespérée pour retrouver Paula, qui a laissé de mystérieux indices pouvant mener jusqu'à elle. Leur enquête les conduit à découvrir des secrets qui menacent l'humanité tout entière. La disparition de Paula s'avère être le prélude d'une potentielle catastrophe d'ampleur mondiale, révélant une découverte terrifiante faite par Paula durant son séjour dans l'espace.

Un succès dans le monde entier

The Signal, qui mêle à la fois l'intime et l'universel, sur fond de science-fiction, a su conquérir les spectateurs à travers le monde. Ainsi, seulement trois jours après son arrivée sur Netflix, la mini-série est déjà numéro 2 dans le monde dans la catégorie "TV en langue non-anglaise", juste derrière Furies.

Elle a ainsi été déjà visionnée plus de 20 millions de fois, et s'est hissée dans le Top 10 mondial de 63 pays, dont les États-Unis.