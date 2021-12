The Silent Sea : l'inquiétant trailer de la série sud-coréenne de Netflix

La Corée du Sud a été largement mise en lumière en cette deuxième partie d'année sur Netflix avec le carton "Squid Game". L'un des acteurs va être très prochainement au casting de "The Silent Sea", une série de science-fiction qui se dévoile dans une première bande-annonce.

La Corée du Sud à l'honneur cette année sur Netflix

Le cinéma en provenance de Corée du Sud connaît depuis une bonne vingtaine d'années un essor considérable. Au point d'être cité parmi les meilleurs du monde de manière récurrente. La liberté et l'inventivité qu'on y retrouve à l'intérieur sont admirables, permettant ainsi au public de découvrir des oeuvres stimulantes. Le phénomène n'a pas encore son équivalent sur le petit écran dans l'industrie des séries, mais on commence à voir quelques titres créer l'événement. Inévitablement, le premier exemple qui vient en tête est Squid Game, que personne n'attendait réellement en amont, et qui a déclenché un véritable raz-de-marée populaire. Plus récemment, encore, c'est Hellbound qui s'est signalée sur Netflix. Avant la fin de l'année 2021, une troisième création originale de la plateforme au logo rouge pourrait aussi se distinguer : The Silent Sea.

Song Ji-an (Bae Doo-na) - The Silent Sea ©Netflix

The Silent Sea : quel terrible secret se cache sur la Lune ?

Prochainement lancée le 24 décembre, cette série de science-fiction a du potentiel pour attirer du monde. Le scénario se déroule dans le futur. Une équipe est montée pour prendre part à voyage spatial afin de rejoindre une station abandonnée sur la Lune. L'objectif est de récupérer un échantillon et de la remmener sur Terre. Or, vous vous en doutez, rien ne va se passer comme prévu et la mission va complètement dérailler en prenant une tournure inquiétante. Dans la base, les héros tombent sur des cadavres puis une étrange présence se signale. Est-ce un monstre ? Un survivant qui aurait muté ? Une première bande-annonce vient d'être révélée et elle ne nous avance pas plus sur la question.

La promotion a la bonne idée d'entretenir le suspense pour donner envie d'en voir plus. On espère qu'une bonne surprise nous attend à l'arrivée et que le projet saura se démarquer par son originalité. Chose qui n'est pas encore assurée à la vue de ces images, où on sent quelques influences (Alien, forcément) sans qu'un style très affirmé soit visible.