The Silent Sea sur Netflix : c'est quoi cette série coréenne avec des acteurs de Squid Game ?

Après le succès des récentes "Squid Game" et "Hellbound", découvrez "The Silent Sea", une nouvelle série tout droit venue de Corée du sud et disponible sur Netflix ! On vous raconte ci-dessous de quoi il s'agit.

The Silent Sea sur Netflix : de quoi ça parle ?

"Une mission avec 10% de chances de survie". Voilà l'intitulé de The Silent Sea, qui, on doit le reconnaître, met l'eau à la bouche ! La série s'articulant autour d'une expédition sur la Lune, les amateurs de science-fiction devraient donc y trouver leur compte. Plus précisément, le programme nous propose de plonger dans un monde futuriste. À cause du réchauffement climatique, la Terre devient de plus en plus désertique. De fait, de graves pénuries d'eau et de nourritures surviennent, laissant entrevoir un futur bien peu enviable pour l'humanité.

The Silent Sea ©Netflix

Dans la série, on suit une équipe de soldats de l'espace qui se rend sur l'astre nocturne dans un but bien précis : mettre la main sur un mystérieux échantillon doté d'une immense valeur. Ce groupe un peu particulier ne tarde pas à atteindre la base dans laquelle est supposé se trouver l'objet, mais celle-ci est totalement abandonnée. Alors, que s'est-il passé dans la structure ? Où se trouvent les membres de l'équipe qui occupaient les lieux ? Les nouveaux venus sont-ils vraiment seuls sur la planète ?

Autant de questions sans réponses auxquelles les héros de The Silent Sea vont devoir répondre le temps de leur mission... C'est-à-dire en 24 heures et pas une minute de plus ! Pour la petite histoire, la série est en fait l'adaptation d'un court-métrage paru en 2014, baptisé The Sea of Tranquility. Le réalisateur de ce dernier, un certain Choi Hang-Yong, est logiquement aux commandes de l'adaptation sérielle de son œuvre. En revanche, il partage l'écriture du scénario du show avec l'auteur Park Eun-kyo (Mother).

Au casting de The Silent Sea

Au casting de la série en huit épisodes, on retrouve deux acteurs de Squid Game, dont l'un dans un des rôles principaux du programme ! Ainsi, Gong Yoo incarne Han Yoo-jae, le premier soldat recruté pour la mission. Dans la série au phénomène mondial, il campait le rôle de l'homme chargé de "recruter" des joueurs - que le protagoniste rencontre dans le métro durant le premier épisode. Vous pourrez aussi croiser Heo Sung-tae (Psychopath Diary), qui prêtait ses traits à l'antagoniste dans la série aux jeux mortels. Ironiquement, dans The Silent Sea, il est cette fois chargé de recruter des spécialistes pour la fameuse mission sur la Lune !

The Silent Sea ©Netflix

À leurs côtés, Lee Joon (Father is Strange) et Bae Doo-na (The Host), mannequin et comédienne à la carrière marquée par des collaborations avec les plus grands réalisateurs du pays. Les fans de la série Sense8 reconnaîtront entre mille l'interprète de Sun Bak. En 2019, l'actrice a également tenu un rôle majeur dans un film français, #Jesuislà, aux côtés d'Alain Chabat et Blanche Gardin. Dans la nouvelle série sud-coréenne, elle prête ses traits à une scientifique.

Où et quand regarder la série ?

La célèbre plateforme au logo rouge met en ligne la première saison de The Silent Sea à une date bien particulière ! En effet, vous pourrez plonger dans cette nouvelle série dès le 24 décembre. Alors, partirez-vous en direction de la Lune avec les héros de ce nouveau programme de science-fiction ?