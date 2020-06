The Sinner : la série est renouvelée pour une saison 4

Bonne nouvelle ! L'inspecteur Harry Ambrose rempile pour une nouvelle intrigue policière, avec sa barbe grisonnante et ses démons. La série "The Sinner" vient d'être renouvelée pour une quatrième saison, toujours en respectant son principe d'anthologie.

Bill Pullman va continuer de briller dans The Sinner. USA Network a annoncé que l'anthologie criminelle était prolongée pour au moins une saison. Une progression logique après des précédentes histoires vraiment réussies, où l'inspecteur Ambrose devait résoudre des crimes mystérieux, en gérant ses propres problèmes à côté. C'est sombre, souvent très intéressant sur la forme et vraiment prenant. Les voyants sont donc au vert pour que The Sinner continue.

Après Jessica Biel, Carrie Coon et Matt Bomer, successivement têtes d'affiche de la série, on ne sait pas encore qui va incarner le prochain personnage principal face à Ambrose. Le concept restera identique. Pas la moindre information n'est encore disponible sur la teneur du prochain scénario. Il faudra attendre visiblement 2021 pour la diffusion, qui se déroule chez nous sur Atlice dans un premier temps, puis sur Netflix.

The Sinner, une série à découvrir

Si vous n'avez jamais pris le temps de vous y intéresser, sachez que The Sinner vaut vraiment le coup. Dans ce milieu ultra-concurrentiel des productions télévisuelles, elle se démarque grâce à son personnage principal, magnifiquement interprété par Bill Pullman à son meilleur - le trait d'union entre toutes les saisons. On adore aussi cette ambiance lourde, lente, qui permet à des figures complexes de se révéler au fil des épisodes. The Sinner est une série absorbante parce qu'elle se place toujours dans cette Amérique un peu reculée, loin du boucan des grandes métropoles. La part de psychologie dans ces affaires est prédominante, ce qui amène toujours le téléspectateur à plonger dans les rouages complexes de l'esprit des personnages concernés.

Comme toujours avec le système de l'anthologie, on peut passer à autre chose si une histoire ne trouve pas grâce à nos yeux. Mais s'il faut essayer The Sinner, on vous recommande de prendre la série par son début. L'histoire avec Jessica Biel contient toute la quintessence du programme créé par Derek Simonds.