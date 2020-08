The Society : la série Netflix finalement annulée

Alors que Netfix avait annoncé avoir renouvelé "The Society" pour une saison 2, la plateforme de streaming est finalement revenue sur sa décision et a annulé la série. La pandémie mondiale a empêché la production du show de se poursuivre.

L’histoire de The Society

Créée par Christopher Keyser, The Society est une relecture moderne du roman classique de William Golding Sa Majesté des mouches. L’intrigue est centrée sur des adolescents qui sont mystérieusement transportés dans une réplique de leur riche ville du Connecticut sans aucun adulte. Si leur nouvelle vie semble d’abord très fun sans leurs parents, les adolescents vont vite se rendre compte qu’elle est aussi dangereuse. Tout en essayant de comprendre ce qu’il s’est passé et comment retourner chez eux, ils vont alors devoir s’entendre pour survivre et tenter de créer une nouvelle société.

The Society est portée par Kathryn Newton, alias Abigail Carson dans Big Little Lies, qui joue ici le personnage d’Allie Pressman. La distribution de la série compte aussi Gideon Adlon, Sean Berdy, Jacques Colimon, Olivia DeJonge, Natasha Liu Bordizzo, Alex Fitzalan ou encore Kristine Frøseth.

Netflix annule The Society à cause du coronavirus

L’année dernière, deux mois après la sortie de la première saison, Netflix avait annoncé avoir décidé de renouveler The Society pour un deuxième chapitre, convaincu par les résultats d’audience du début du show. Christophe Keyser s’était d’ailleurs exprimé sur la suite de la série, révélant qu’au contraire de la première saison, qui s’intéressait au rapport homme-femme, le nouveau chapitre étudierait plus les sujets de classes sociales et des ethnies. Mais on ne pourra finalement pas découvrir ce que cela aurait donné.

Comme nous l’apprend Deadline, la plateforme de streaming a finalement décidé d’annuler The Society. Initialement prévu pour une sortie fin 2020, le deuxième chapitre de la série avait dû être reporté à cause de la pandémie mondiale. Dernièrement, selon le média américain, les producteurs de la série espéraient pouvoir commencer le tournage de la saison 2 le mois prochain. Mais selon des sources relayées par Deadline, l’incertitude autour des dates de production et la gestion d’un large casting, ainsi que l’augmentation inattendue du budget à cause du Covid ont eu raison de la suite de la série. Celle-ci bénéficiait pourtant d’un gros soutien au sein des décideurs de Netflix, et on imagine donc que la décision a dû être difficile à prendre pour eux.

Netlix réagit à l’annulation de The Society

Le service de streaming s’est montré déçu de devoir abandonner la deuxième saison de The Society dans un communiqué toujours relayé par Deadline :

Nous avons pris la décision difficile de ne pas avancer sur la deuxième saison de The Society . Nous sommes déçus d’avoir à prendre décision à cause des circonstances créées par le COVID, et nous sommes reconnaissants envers ces créateurs, qui incluent Chris Keyser, Marc Webb et Pavlina Hatoupis ; et tous les scénaristes, acteurs et équipes de production qui ont travaillé sans relâche pour faire pour nos abonnés à travers le monde.

Malheureusement, le risque de voir d’autres séries être annulées par Netflix ou d’autres services de streaming ou chaînes dans les mois à venir n’est pas à exclure. Si la situation ne s’améliore pas rapidement, la pandémie va créer un embouteillage lorsque les décideurs vont essayer de reprendre la production de leurs shows. En plus de cela, les augmentations de coûts à cause des protocoles de sécurité requis et les pertes engendrées à cause du virus pourraient venir à bout de plusieurs séries. Espérons que les décideurs choisiront de mettre le plus possible de côté leurs shows pendant un petit moment plutôt que de les annuler complètement.