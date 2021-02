The Suicide Squad : James Gunn partage les premières photos du spin-off Peacemaker

La production de la série "Peacemaker" tirée de "The Suicide Squad" vient d'être lancée. John Cena et le reste du casting s'affichent dans des premières photos prises sur le plateau en compagnie de James Gunn. L'occasion de découvrir un premier décor atypique.

Peacemaker obtient sa série en marge de The Suicide Squad

DC et Warner vont faire exactement comme Disney et Marvel en se servant du petit écran pour créer des passerelles avec les films. La plateforme HBO Max pourra bénéficier des programmes tirés des comics et parmi eux se trouve Peacemaker. Le personnage que l'on découvrira dans The Suicide Squad aura sa propre aventure à la télévision, toujours avec John Cena pour l'incarner. Il était totalement absent du précédent long-métrage réalisé par David Ayer. James Gunn a chamboulé la composition de l'équipe pour cette nouvelle tentative qui s'annonce excitante.

Peacemaker est un diplomate qui a décidé de nettoyer le monde de la pourriture qui pullule en devenant un super-héros. Caché derrière son costume et doté de plusieurs armes, il se dresse face aux dictateurs et grands criminels. Son obsession pour la justice lui fait néanmoins adopter parfois une attitude inquiétante. La série nous permettra d'en apprendre plus sur le personnage et tout porte à croire qu'elle se positionnera avant les événements de The Suicide Squad. Une hypothèse, car aucune information officielle ne peut le prouver pour l'heure. Mais il serait logique que les origines de Peacemaker y soient évoquées. James Gunn est à la création du show, ce qui garantit une vraie continuité narrative et spirituelle avec ce que l'on verra sur grand écran.

Des images pour fêter le début du tournage

Le réalisateur vient nous donner des nouvelles de l'avancée des opérations avec des toutes premières images du tournage. Les prises de vue ont débuté à Vancouver, ce qui nous permet de voir une partie du casting ensemble.

Tournage Peacemaker @James Gunn/Twitter

Les clichés sont pris devant une maison à la façade qui rappelle les couleurs du drapeau américain. Un lieu qui devrait être l'antre de Peacemaker. Le personnage principal est évidement bien présent, entouré par Danielle Brooks, Steve Agee, Jennifer Holland, Chris Conrad et Chukwudi Iwuji. Ils vont respectivement incarner Leota Adebayo, John Economos, Emilia Harcourt, Vigilante et Clemson Murn. Dans un autre tweet, James Gunn précise que Robert Patrick n'est pas avec l'équipe mais qu'il aura un rôle important dans les 8 épisodes.

The Suicide Squad est attendu dans les salles françaises le 28 juillet prochain. Peacemaker sera lancée plus tard sur HBO Max, au début de l'année 2022. On ne sait pas encore où elle sera visible en France.