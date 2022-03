The Tower sur Canal+ : Gemma Whelan (Game of Thrones) enquête dans la bande-annonce

Le 28 mars Canal+ proposera une nouvelle série britannique avec "The Tower". L'occasion de revoir Gemma Whelan, qui jouait Yara Greyjoy dans "Game of Thrones", cette fois dans le rôle d'une détective. Découvrez la bande-annonce ci-dessus.

The Tower, une nouvelle série policière sur Canal+

Canal+ continue de faire son marché sériel de l'autre côté de la Manche. La chaîne cryptée a régulièrement diffusé des programmes britanniques, et plus particulièrement les intrigues criminelles. On se souvient de Luther (à partir de 2012) ou encore Glue en 2014, et bien d'autres dans des genres différents. La dernière série policière anglaise à venir sur la chaîne se nomme donc The Tower.

The Tower ©Canal+

Créée par Patrick Harbinson d'après le livre Post Mortem de Kate London, la série suivra l'enquête de la détective Sarah Collins. Une affaire qui implique directement la police puisqu'un policier chevronné et une adolescente sont retrouvés morts après avoir fait une chute mortelle du haut d'une tour du sud-est de Londres. Sur le toit, un petit garçon de cinq ans et la nouvelle policière Lizzie Griffiths sont retrouvés. Mais rapidement ils disparaissent tous les deux. Collins va donc devoir retrouver la jeune recrue dans l'espoir de comprendre ce qu'il s'est passé sur le toit.

Gemma Whelan mène l'enquête

Comme on peut le voir avec la bande-annonce mise en ligne par Canal+, l'intrigue s'annonce captivante avec une ambiance réaliste et tendue. Mais The Tower sera aussi l'occasion de revoir Gemma Whelan sur le petit écran. L'actrice anglaise avait marqué les esprits en incarnant Yara Greyjoy dans Game of Thrones. Un personne assez peu présent par rapport à la totalité de la série, mais tout de même notable.

Yara Greyjoy (Gemma Whelan) - Game of Thrones ©HBO

En parallèle de Game of Thrones, Gemma Whelan était apparue dans The Crown saison 2 et The End of the Fucking World (Netflix). Puis, on l'a vu dans Gentleman Jack (HBO/OCS) et dans la troisième saison de Killing Eve (Canal+). Avec The Tower, elle aura cette fois un rôle principal et portera véritablement la série. Les premiers épisodes seront à découvrir le 28 mars sur Canal+.