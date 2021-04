The Underground Railroad : un nouvelle et sublime bande-annonce pour la série Amazon de Barry Jenkins

« The Underground Railroad » dévoile sa nouvelle bande-annonce et de sublimes images. La série de Barry Jenkins débarque bientôt sur Amazon Prime Video et ça a l’air totalement renversant.

Barry Jenkins : génie de la mise en scène

En 20 ans de carrière, Barry Jenkins s’est imposé comme un metteur en scène hors pair. Après quelques courts-métrages, il signe son premier long-métrage en 2008 avec Medicine for Melancholy. Mais c’est en 2016 qu’il a réellement explosé auprès du grand public avec l’excellent Moonlight. Porté notamment par Mahershala Ali, le film est nommé à 8 reprises aux Oscars et remporte trois statuettes dont celle de Meilleur film, Meilleur acteur dans un second rôle et Meilleur scénario adapté. Côté box-office, le film rapporte plus de 65 millions de dollars pour un budget de 4 millions. Moonlight est ainsi l'œuvre qui lui a apporté la consécration par ses pairs et les spectateurs.

Moonlight ©A24

Dernièrement, Barry Jenkins est revenu avec Si Beale Street pouvait parler. Là encore, le film a reçu des critiques dithyrambiques et a eu trois nominations aux Oscars pour un prix : celui de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Regina King. Côté box-office, le long-métrage a rapporté plus de 20 millions de dollars. Maintenant, Barry Jenkins est de retour avec une série : The Underground Railroad.

The Underground Railroad : nouvelle bande-annonce

Attendue le 14 mai prochain sur Amazon Prime Video, The Underground Railroad promet d’être une œuvre très ancrée dans la filmographie de son auteur. Une fois de plus, le cinéaste se concentre sur les pérégrinations des afro-américains sur le sol des Etats-Unis. De nouveau, il va présenter le traitement des noirs à travers le temps, en retournant à l’époque de l’esclavage. The Underground Railroad est une adaptation du roman éponyme de Colson Whitehead, publié en 2016 et vainqueur du prix Pulitzer de la meilleure fiction de l’année.

The Underground Railroad ©Amazon Prime Video

Composée de dix épisodes, la série va raconter le parcours hors du commun de Cora, une esclave dans une plantation de coton en Géorgie. Cette dernière, abandonnée par sa mère, décide de prendre la fuite. Elle va apprendre l’existence du chemin de fer clandestin, qui a permis à de nombreux esclaves de fuir et d’être aidés par les abolitionnistes. Encore une fois, Barry Jenkins semble offrir une esthétique renversante avec une photographie splendide. Impossible de rester impassible face à la beauté des images de cette bande-annonce. The Underground Railroad réunit un casting notamment composé de Thuso Mbedu, de Joel Edgerton et de Will Poulter. Sortie le 14 mai prochain !