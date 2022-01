The Undoing sur TF1 : c'est quoi cette série avec Nicole Kidman ?

Après l'excellente "Big Little Lies", Nicole Kidman tient de nouveau le rôle principal d'une série initialement diffusée sur la prestigieuse chaîne HBO et sur OCS en France. On vous dit tout sur "The Undoing" ci-dessous !

The Undoing : de quoi ça parle ?

L'intrigue de The Undoing s'articule autour d'une thérapeute à succès qui s'apprête à publier son premier ouvrage. La vie de Grace Sachs a tout d'un rêve. Sa carrière est exemplaire, elle a un époux qui ferait n'importe quoi pour elle et leur fils suit de brillantes études dans une école privée renommée. Mais un beau jour, tout bascule. Quand on retrouve le corps sans vie d'une femme dans son quartier, Grace voit son existence irrémédiablement bouleversée. Son mari, onco-pédiatre de son état, ne tarde pas à disparaître. La psychothérapeute apprend vite des choses étranges concernant l'homme qu'elle croyait connaître.

The Undoing ©HBO

Créée par le talentueux David E. Kelley (Big Little Lies), The Undoing est librement adaptée du roman de Jean Hanff Korelitz, Les Premières impressions. Alors, quelle sera la morale du show ? La première impression est-elle toujours la bonne ou, à l'inverse, ne vaut-il mieux pas s'y fier ? C'est ce que les six épisodes de la série vous révèleront !

Une distribution d'exception

En tête d'affiche de The Undoing, deux comédiens aux carrières plus que conséquentes ! Nicole Kidman (Eyes Wide Shut) donne ici la réplique à un Hugh Grant (Coup de foudre à Notting Hill) à contre-emploi. A noter qu'il s'agit du premier rôle principal de l'acteur britannique dans ce format !

The Undoing ©HBO

Parmi les seconds rôle, on compte le monstre de cinéma qu'est Donald Sutherland (Orgueil et Préjugés), qui campe ici le père de la protagoniste. Edgar Ramirez (Jungle Cruise), Lily Rabe (Tell Me Your Secrets), Noah Jupe (Sans un bruit 2), Matilda de Angelis (Leonardo) ou encore Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian) complètent le casting de The Undoing.

Où et quand regarder le programme ?

Vous pourrez découvrir cet esthétique thriller psychologique dès le 5 janvier prochain sur TF1 ! La série est également disponible sur OCS. Pour la petite histoire, sachez que l'envoutante chanson du générique, une reprise de Dream a Little Dream of me, est interprétée par Nicole Kidman elle-même.