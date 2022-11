The Walking Dead : Chandler Riggs (Carl) était dans l’épisode final

Le dernier épisode de "The Walking Dead" a été diffusé aux États-Unis. Et les spectateurs attentifs auront pu y reconnaître l’interprète de Carl Grimes. Attention car cet article contient des spoilers !

The Walking Dead a tiré sa révérence

C’est la fin d’une grande aventure. Douze ans après le lancement de The Walking Dead, la série a officiellement fait ses adieux. Ce dimanche 20 novembre, le dernier épisode du show était diffusé aux États-Unis. Si plusieurs spin-offs de la série ont déjà vu le jour et vont se poursuivre, l’histoire principale a donc livré sa conclusion.

Maggie - The Walking Dead Finale © AMC Network

Et pour cet épisode final, les scénaristes de The Walking Dead avaient prévu de nombreuses surprises aux fans. Plusieurs acteurs qui n’avaient plus été vus dans la série depuis un moment ont ainsi fait leur retour pour l’occasion. On a pu voir Steven Yeun, Laurie Holden ou encore Sonequa Martin-Green rejouer respectivement Glenn, Andrea et Sasha. Mais un autre acteur a aussi participé à ces adieux.

Le caméo de Chandler Riggs

Comme le révèle Entertainment Weekly, Chandler Riggs, l’interprète de Carl, était présent dans le dernier épisode de The Walking Dead. Pour rappel, son personnage est mort dans la saison 8, et n’était donc plus apparu depuis. Mais lors du dernier jour de tournage de la série, le jeune acteur a décidé de venir rendre visite à l’équipe de la série qui l’a révélé. Il n’avait pas prévu d’apparaître à l’écran. Mais en le voyant, Greg Nicotero, l’un des producteurs du show, lui a proposé d’apparaître symboliquement dans le dernier épisode.

Riggs a alors enfilé un chapeau pour ne pas être trop reconnaissable, et s’est glissé en arrière-plan de la dernière scène de l’épisode. En prêtant bien attention, on peut donc le voir dans la conclusion de The Walking Dead. Il y joue simplement le rôle d’un fermier, tandis que Maggie dit à Daryl et Carol qu’elle veut leur parler du futur. Les fans du show pourront donc apprécier ce caméo, alors qu’ils ont pu voir l’interprète de Carl grandir à l’écran pendant les huit premières saisons de la série.

Un univers qui va continuer de s’étendre

Si la série principale a donc tiré sa révérence, l’univers de The Walking Dead va continuer de s’étendre. Comme évoqué plus haut, plusieurs spin-offs de la série principale sont au programme pour les années à venir. On aura notamment droit à un film sur le personnage de Rick Grimes, une série sur Daryl et une autre sur Maggie et Negan. De quoi ravir les fans.