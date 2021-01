The Walking Dead : de nouvelles images pour la suite de la saison 10

"The Walking Dead" est l'une des séries phares de ces dernières années. Alors que la saison 10 va bientôt reprendre, AMC a dévoilé plusieurs images très intéressantes.

The Walking Dead : où en est la série ?

La saison 10 de The Walking Dead, de Franck Darabont et Robert Kirkman, également créateur de la série de comics du même nom, était riche en rebondissement. En effet, pendant que le groupe de Daryl, Negan ou encore Carol, joués respectivement par Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan et Melissa McBride, résistait aux derniers Chuchoteurs à l'intérieur d'un bâtiment, d'autres se retrouvaient dehors pour aller chercher de l'aide. C'est alors que le personnage de Maggie, joué par Lauren Cohan, fait son grand retour, accompagné d'autres personnages, pour les aider. Ainsi, tout est bien qui finit bien.

Seulement, de son côté, Michonne, part à la recherche de Rick, laissant derrière elle son groupe et "sa fille" Judith. De plus, un groupe mené par Eugène fait la rencontre d'une nouvelle communauté armée et ultra sécurisée, composée de soldats vêtus d'armures rayées de blanc et de rouge. Il n'en fallait pas plus aux fans de comics pour faire le lien avec le Commonwealth, mené par le personnage de Georgie, qui n'est pas un personnage inconnu des spectateurs de la série.

Georgie (Jayne Atkinson) - The Walking Dead ©AMC

En effet, le personnage est déjà apparu durant la saison 8, sous les traits de Jayne Atkinson, échangeant des vivres contre des CD ou des livres. Maggie semble faire partie de ce groupe. Ainsi, tout semble converger vers cet endroit intrigant.

De nouvelles images pour la prochaine saison

Parmi toutes les nouvelles images qu'AMC a dévoilé, certaines en disent long sur le déroulé du reste de la saison 10. Sur une des photos, Negan, est en compagnie de Lucille, sa femme, interprétée par Hilarie Burton Morgan - ils sont mari et femme dans la vraie vie. Cela veut donc bien signifier qu'il y aura un flash-back. En effet, la femme du personnage a perdu la vie et, afin de lui rendre hommage, il a baptisé sa batte de base-ball en son honneur. Il n'y a pas plus belle preuve d'amour...

Negan et Lucille (Jeffrey Dean Morgan et Hilarie Burton Morgan) - The Walking Dead ©AMC

On aura l'occasion de découvrir un Negan plus humain et avant l'apocalypse - fait rare dans la série. De plus, on apprend durant la saison 8, via un dialogue entre Negan et Gabriel (Seth Gilliam), que Lucille est morte d'un cancer avant l'apocalypse. Cela pourrait donc expliquer sa coupe de cheveux, qui semble être une perruque.

Autre image intéressante teasant l'arrivée de la prochaine saison, c'est la photo de Princesse, incarnée par Paola Lázaro, entourée par deux soldats du Commonwealth.

Princesse (Paola Lázaro) - The Walking Dead ©AMC

Alors qu'elle est en compagnie d'Ezekiel, Yumiko et Eugène, tous les quatre se font encercler par ces soldats. Tout semble donc se diriger vers cette communauté où la série devrait prendre fin, puisque la saison 11 sera bel et bien la dernière de la série.

Découvrez toutes les photos en cliquant sur la galerie ci-dessous :





6 épisodes supplémentaires pour cette saison 10

Pour la première fois de l'histoire de la série, The Walking Dead atteindra une saison à plus de seize épisodes. La saison 10 se permet le luxe de proposer pas moins de six nouveaux épisodes, avec une diffusion aux États-Unis pour le 28 février. Ce changement est dû à la crise sanitaire qui a bouleversé la plupart des séries. Ainsi, The Walking Dead a été touchée. La solution a donc été de rallonger la saison 10, afin de proposer une alternative à la onzième et dernière saison du show qui devrait vraisemblablement arriver d'ici fin 2021/début 2022.

Avec ces six nouveaux épisodes, une saison 11 en préparation ou encore une trilogie de films sur le personnage de Rick, joué par Andrew Lincoln, l'univers de The Walking Dead n'est pas prêt à tirer sa révérence.