The Walking Dead : des images pour la saison 11

La onzième et dernière saison de « The Walking Dead » se précise avec ses toutes premières images. Prévue pour 2022, cette ultime saison conclura la série adaptée des comics de Robert Kirkman.

Une série emblématique des années 2010

A l’origine, The Walking Dead est une série emblématique de comics. Créés par Robert Kirkman en 2007, les comics The Walking Dead sont la référence absolue du genre. Publiée chez Delcourt, cette saga a rencontré un succès monstre. La licence compte 33 tomes, dont le dernier est sorti à l’été 2019. Comme beaucoup de produits centrés sur l’univers des zombies, cette saga raconte comment Rick Grimes, ancien policier, monte un groupe de survivants, prêt à affronter l’apocalypse.

The Walking Dead ©Delcourt

Face à ce succès sans précédent, la chaîne AMC décide de se lancer dans une adaptation sous forme de série TV. Elle donne les reines du projet au cinéaste Frank Darabont (Les Evadés, La Ligne verte), qui, aidé de Robert Kirkman, fera de cette série l’un des monuments des années 2010. Côté casting, le show a lancé ou confirmé la carrière d’acteurs aujourd’hui indissociables de la série, à savoir Andrew Lincoln, Norman Reedus, Steven Yeun ou encore Jon Bernthal. Depuis la saison 6, Jeffrey Dean Morgan a rejoint l’aventure dans la peau du terrible Negan.

Premières images de la saison 11

La fin est proche ! The Walking Dead va se conclure l’année prochaine avec sa 11ème et dernière saison. L’occasion pour AMC de dévoiler les premières images de cet ultime tour de piste. Parmi ces premières photographies figure un aperçu de l’intérieur du Commonwealth, une communauté déjà connue des lecteurs de comics, qui est une des clés au dénouement de l’histoire. Ces clichés proposent également un coup d’œil d’une mission souterraine emmenée par Maggie, Daryl, Gabriel et Negan. Apparaissent également les terribles Chuchoteurs, qui n’en ont pas encore terminé avec nos héros.

Le synopsis officiel

Au passage, AMC a également dévoilé le synopsis officiel de cette nouvelle aventure. Un résumé qui commence par un petit récapitulatif :

Auparavant dans The Walking Dead, nos survivants ont affronté des démons du passé et combattu de nouvelles menaces, avec des amitiés et des relations souffrant des dommages collatéraux croissants en lien avec l'apocalypse. Alexandria est gravement compromise. Elle n'est plus que le fantôme du foyer qu'elle était autrefois, suite au carnage et à la dévastation forgée par les Chuchoteurs. Désormais, tous ceux qui vivent à Alexandria luttent pour la fortifier et nourrir son nombre croissant d'habitants. Alexandria a plus d'habitants qu'elle ne peut en nourrir et en protéger. Leur situation est désastreuse alors que les tensions s'intensifient à cause des événements passés. L'auto-préservation individuelle fait surface à l'intérieur des murs ravagés. Nos survivants vont essayer de trouver plus de nourriture alors qu'ils tentent de restaurer Alexandria avant qu'elle ne s'effondre, comme d'innombrables autres communautés qu'ils ont rencontrées au fil des ans. Mais où et comment ?

Heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel : le Commonwealth. Un havre de paix gouverné par une femme, dans lequel notre groupe de survivants va tenter de s'intégrer. Mais cette communauté ne fonctionne pas de la même façon que l'idéologie de Rick Grames, et n'est peut-être pas aussi bénéfique qu'elle en a l'air... Réponse en 2022 ! En attendant, on vous laisse avec cette série d'images :