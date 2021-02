The Walking Dead : la dévastation sur la première image de la saison 11

Il sera bientôt l'heure de dire au revoir à "The Walking Dead" qui a commencé le tournage de sa onzième et dernière saison. Celle-ci se montre déjà avec une image du tournage.

The Walking Dead : vers la fin du calvaire

The Walking Dead a été pendant longtemps une des séries les plus suivies au monde. Aux États-Unis, la saison 5 diffusée en 2015 réunissait plus de 14 millions de spectateurs en moyenne. La saison 6 a joué dans la même cours avant que ne commence une érosion que ni les producteurs, ni les scénaristes, n'ont réussi à stopper. La saison 10 s'est lancée devant 4 millions de résistants. Son épisode 16, marquant la fin de l'arc des chuchoteurs, s'est contenté de 2,7 millions de spectateurs lors de sa diffusion en live. C'est tout simplement le pire résultat depuis son lancement.

The Walking Dead ©AMC

Alors, nous sommes d'accord que, depuis ses débuts en 2010, les modes de consommation des médias ont changé et beaucoup de personnes regardent aujourd'hui les programmes en replay et en streaming. C'est un fait, mais cela ne changera rien à la qualité de l'histoire qui s'est peu à peu étiolée et à l'intérêt des fans qui s'est dissipé.

Ce qui devait arriver arriva, et il a été finalement annoncé que The Walking Dead se terminera au bout de sa onzième saison. La série tombe néanmoins avec les honneurs et aura droit à une sortie que son statut passé de culte justifie grandement. La saison 10 aura le privilège d'une rallonge de 6 épisodes que l'on découvrira dès le 28 février. Quant à la saison 11, elle sera exceptionnellement longue puisqu'elle contiendra 24 épisodes ! Pas de temps à perdre donc. Le tournage a même déjà commencé !

Au four et au moulin

La production de cette onzième et ultime saison tant attendue a en effet débuté le 8 février. Cela a d'abord été annoncé sur son compte Twitter par Kevin Deibolt, un des scénaristes du show. L'Américain s'est même fendu d'un petit dessin horrifique pour l'occasion.

Même si l'on aime beaucoup le dessin, on est quand même un peu plus attiré par de vraies images du tournage. C'est vers le compte officiel de The Walking Dead qu'il a donc fallu se tourner pour avoir un premier aperçu du plateau.

Et c'est un clap illustré d'un dessin des comics (du personnage de Princesse) qui nous accueille. Ce premier épisode est dirigé par Kevin Dowling (Mayans MC, 13 Reasons Why), qui sera également à la tête du deuxième. En arrière-plan, c'est la pagaille à Alexandria. Les habitations sont en ruine et portent encore les stigmates des flammes qui ont ravagé une partie de la ville. Derrière la maison, c'est le moulin de la ville qui fait grise mine. Autrefois fierté et signe d'espoir pour les habitants, ses ailes aujourd'hui ne tournent plus.

Ce carnage est le résultat de la guerre contre les Chuchoteurs. On sait déjà qu'Alexandria n'est plus le refuge qu'elle fut pendant des années. Pourtant, cette photo nous montre bien que le décor n'en reste pas moins usité. Certains des personnages viendront donc probablement y faire un tour. On est même en droit de se demander si ce ne sera pas Rick, lui qui a disparu depuis la saison 9. Probablement retenu au sein du Commonweath, il aura à cœur de revenir sur le lieu où il a certainement passé les années les plus heureuses de sa vie, période post-apocalyptique bien sûr.

La partie C de saison 10 de The Walking Dead sera diffusée dès le 28 février 2021. Les épisodes seront disponibles en France le lendemain sur OCS. Quant à la saison 11, il faudra probablement attendre la fin de l'année pour la découvrir.