The Walking Dead : la saison 11 sera la dernière, un spin-off sur Daryl et Carole en préparation

La chaîne AMC vient d'annoncer que la saison 11 de "The Walking Dead" sera la dernière. Elle aura droit néanmoins à un nouveau spin-off actuellement en développement.

The Walking Dead : la vie après les morts

The Walking Dead est une série créée en 2010 par Frank Darabont et Robert Kirkman. Il s'agit d'une adaptation du comics du même nom créé en 2003 par le même Kirkman aidé de Charlie Adlard.

On y suit un groupe de survivants dans une Amérique dévastée par une apocalypse zombie. L'univers y est donc hostile, la mort se cachant à tous les coins de rue. C'est dans ce monde peuplé de rôdeurs que Rick Grimes (Andrew Lincoln), un ancien policier, tente de survivre avec sa famille, composée de sa femme Lori et de son fils Carl. Car si les morts vivants sont une menace par nature, le danger vient tout autant des autres hommes. La faim et les besoins survivalistes réveillent parfois les plus bas instincts.

Alors, bien sûr, ce pitch est celui de la toute première saison. Plus de 140 épisodes plus tard, l'histoire a en effet bien évolué. Les personnages viennent, partent, reviennent. D'autres meurent. Car c'est aussi la "beauté" de cette série : personne n'est à l'abris d'une morsure ou d'un coup de batte de baseball fatal. La série est produite et diffusée par AMC qui y est allée froidement au départ, ne commandant qu'une première saison de 6 épisodes. Avec 5,23 millions de spectateurs en moyenne, elle a droit à une seconde saison qui rameute près de 7 millions de personne, dont presque 9 pour l'épisode final.

On parle alors beaucoup de ce show gore et addictif et AMC commence à se frotter les mains. Et elle a bien raison, tellement le programme devient rapidement sa poule aux œufs d'or ! Sa saison 5 sera suivie en moyenne par près de 15 millions de passionnés. Elle connaîtra même un pic impressionnant à 17,29 millions pour son premier épisode. En 2015, on lance même un spin-off dans le même univers intitulé Fear The Walking Dead (ci-dessous).

Quand on monte aussi haut, on sait très bien que plus dure sera la chute. Dès la saison 8, les audiences s'effritent aussi vite que la qualité d'écriture, finissant avec 7,40 millions de fidèles. La saison d'après se contente de 4,95 millions de survivants, alors que la 10 galère à garder éveillés 4 millions de résistants. Si ces chiffres feraient le bonheur de nombreuses séries, The Walking Dead coûte beaucoup trop chère pour s'en contenter.

La fin est proche

Alors ce qui devait arriver, arriva ! Comme l'annoncent nos confrères de Variety, AMC a en effet décidé que la saison 11 serait la dernière de cette série culte qui faisait de la résistance depuis 3 ans. Cette saison finale comportera exceptionnellement 24 épisodes. Ils seront diffusés dès la fin 2021, ainsi qu'en 2022. Alors, attention, l'arrêt de la série historique ne signifie en rien que l'univers de The Walking Dead disparaîtra de nos petits et même grands écrans. Bien au contraire.

La chaîne a en effet annoncé dans la foulée le développement d'un nouveau spin-off centré sur le duo formé par Daryl et Carole. Co-créé par Angela Kang et Scott Gimple, sa diffusion est prévue pour 2023. Les acteurs Norman Reedus et Melissa McBride devraient en toute logique reprendre leurs rôles.

Pas question non plus pour Fear the Walking Dead de disparaître avec une sixième saison dont la diffusion commencera le 11 octobre. La deuxième série dérivée, The Walking Dead - World Beyond, créée par Scott M. Gimple et Matthew Negrete, sera lancée le 4 octobre. Elle mettra en scène un groupe d'adolescents.

Enfin, on se souvient tous de Rick Grimes, le héros emblématique, qui quittait le navire en hélico à la fin de la saison 9. On nous annonçait alors que trois films centrés sur son personnage étaient en préparation. Il semblerait qu'ils le soient toujours. Donc, no panic, on ne range pas son arbalète ! Il est évident que nous ne sommes pas près de manquer de morts vivants !

The Walking Dead revient le 4 octobre pour le 16ème épisode de la saison 10. Il sera diffusé en France sur OCS en US+24 le 5 octobre. Cette dixième saison a même droit à un bonus de 6 épisodes qui seront, eux, à l'antenne en 2021.