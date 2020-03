The Walking Dead : l'affiche de la saison 1 recréée sur l'autoroute vide d'Atlanta

Forcément, les rues désertes et les lieux publics vides, à cause de l'épidémie de coronavirus, rappellent certains décors d’œuvres de zombies. Un fan s'est même amusé à recréer l'affiche de « The Walking Dead ».

L'épidémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde. Le virus vient d'atteindre les États-Unis qui commencent à prendre des mesures de confinement. Les entreprises ont fermé leurs portes, les lieux publics également. Quant aux autoroutes, elles n'ont jamais été aussi vides. Un fan s'est amusé à recréer une des affiches de The Walking Dead. The Walking Dead IRL L'utilisateur Twitter The Mad Engineer s'est rendu sur son compte pour partager une photographie édifiante. En grand fan de la série The Walking Dead il a tenté de recréer l'affiche officielle de la saison 1. Une comparaison qui fait froid dans le dos : J'ai demandé à un ancien camarade de classe, qui vit à Atlanta, d'essayer de reproduire la photo promotionnelle emblématique de la saison 1. Comme il n'y a aucun trafic à Atlanta en raison de la pandémie, il est allé à Jackson St. Bridge et a pris la photo pour moi. Le résultat est une comparaison plutôt effrayante. Il manque plus que Rick Grimes sur son cheval et les deux images seraient presque identiques. La série The Walking Dead a fait ses débuts en 2010. Basé sur les comics éponymes de Robert Kirkman, le show est notamment développé par Frank Darabont. Côté casting, la série a notamment proposé Andrew Lincoln dans le rôle principal mais également des apparitions remarquées de Jon Bernthal, de Norman Reedus ou encore de Michael Rooker. Après dix saisons, la série continue d'être diffusée sur AMC. Dernièrement, il se murmure que The Walking Dead devrait être adapté au cinéma, avec un retour d'Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes. En attendant, la saison 10 vient de faire ses adieux au personnage emblématique de Michonne.