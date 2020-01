Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Alors que l’histoire de « The Walking Dead » s’est terminée en juillet 2019 avec la publication du dernier comic consacré à cette épopée horrifique, son créateur Robert Kirkman a donné un début de réponse à une question primordiale : quelle est l’origine de l’épidémie qui a transformé les humains en zombies ?

Robert Kirkman est, avec Tony Moore, l’artiste à qui on doit les comics The Walking Dead, et en conséquence, la série culte diffusée sur AMC depuis 2010. The Walking Dead est une série horrifique, reprenant la figure très connue du mort-vivant, ici appelé « rôdeur » ou « marcheur ». Avec à ce jour 32 tomes publiés et 147 épisodes produits, on a pu découvrir de long en large la survie de groupes d’humains dans des États-Unis devenus un territoire apocalyptique. Jamais jusque-là, dans les comics ou la série, l’origine de la terrible épidémie n’avait été évoquée. Mais le 22 janvier, le créateur Robert Kirkman a apparemment donné un début d’explication.

Un élément extra-terrestre à l’origine de l’épidémie ?

La publication des comics The Walking Dead s’est officiellement terminée en juillet 2019 avec le numéro 193. Les fans sont donc restés dans l’expectative quant à savoir ce qui avait déclenché l’apocalypse zombie. Pour rappel, lors de l’épisode pilote de la série, on suit Rick, un policier blessé lors d’une intervention qui se réveille après un coma dans un monde où la propagation du virus a commencé. Maintenant que l’histoire est terminée, Robert Kirkman s’est senti libre de répondre à une question posée sur Twitter. Sa réponse va sûrement faire tourner les têtes, puisqu’il déclare pour origine du virus « une cellule de l’espace ».

Space spore. — Robert Kirkman (@RobertKirkman) January 22, 2020

L’utilisateur @Lbiddle25 a ainsi posé la question : « Hey RobertKirkman, alors on n’aura jamais la réponse, même avec le comic terminé, sur ce qui a causé les zombies ?« , et la réponse est arrivée, lapidaire mais ponctué d’un point, preuve de sérieux ou au contraire sur le ton de la blague ?

Une cellule de l’espace

Spore, cellule, bactérie, on pourra discuter de la définition précise, mais il est bien question d’une vie extra-terrestre. Des spectateurs attentifs relèvent même que ça peut se tenir, ayant repéré dans la musique du tout premier épisode le titre « Space Junk » du groupe Wang Chung. Difficile de dire si Robert Kirkman, qui n’a pas donné plus de détails, dit vrai. Peut-on imaginer que la onzième saison de The Walking Dead se posera la question ? Il va falloir attendre octobre 2020 et sa diffusion pour en avoir une idée.