The Walking Dead : le spin-off sur Daryl se déroulera en France

Petit à petit, “The Walking Dead” se rapproche de sa fin. Toutefois, la série de zombies est loin d’en avoir fini avec nous puisque de nombreuses séries dérivées sont encore à l’écran ou en préparation. C’est le cas notamment de ce spin-off sur Daryl dont on sait maintenant où les événements prendront place.

The Walking Dead : une série qui a déjà marqué l’histoire du petit écran

Onze saisons maintenant que The Walking Dead sévit sur AMC. Qu’on aime ou qu’on aime pas, c’est une longévité que l’on ne peut que féliciter. Surtout, la série a clairement renouvelé les fictions zombies, que ce soit à la télévision, au cinéma ou même dans les jeux vidéo. Cependant, tout a une fin, et le 22 novembre 2022, les fans devront dire adieu à leur série fétiche. En effet, il a été déclaré que cette onzième saison serait la dernière.

The Walking Dead ©AMC

Cependant, The Walking Dead est très loin d’en avoir fini avec nous. Il y’a d’abord son premier spin-off Fear the Walking Dead qui est en place depuis 7 saisons maintenant. Il y’a ensuite son second spin-off The Walking Dead : World Beyond qui est diffusé depuis 2020 sur Amazon Prime. Enfin, d’autres séries sont sur le point d’arriver : Tales of The Walking Dead, une série anthologique attendue en octobre, une série qui conclut les aventures de Rick et Michonne, un show nommé Isle of the Dead (et consacré à Maggie et Negan) et donc un spin-off centré sur l’increvable Daryl.

Zombies in Paris ?

Depuis 2020, on sait que cette série dérivée centrée sur l’archer du show aura lieu. Les informations faisaient également état d’un spin-off qui se déroulerait hors des Etats-Unis, et particulièrement en Europe. Si finalement, Daryl ne sera pas accompagné de son fidèle compagnon, on sait toutefois où il ira planter ses flèches dans la tête des zombies : en France.

C'est Scott Gimple, le grand manitou de la franchise qui a donné plus d’informations sur ce spin-off très attendu lors d'une émission spéciale. Ainsi, s’il n’a pas donné les lieux français exacts où seraient tournés la série, il a précisé qu'elle se déroulerait dans l’Hexagone. De plus, il faudra s’attendre à ce que ce spin-off ait un lien avec World Beyond puisque comme chez cette dernière, Daryl devrait affronter les fameux zombies variants :

Ce spin-off devrait être diffusé en 2023. La franchise zombie a encore de beaux jours devant elle.