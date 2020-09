The Walking Dead : le spin-off World Beyond sera “intense et effrayant”

A partir du 2 octobre Amazon Prime Video diffusera le second spin-off de "The Walking Dead", "World Beyond". Une série qui démarre plutôt lentement avec au centre des personnages jeunes. Mais, qu'on se rassure, les interprètes Alexa Mansour et Nicolas Cantu promettent une série tendue et inquiétante.

The Walking Dead : le monde d'avant

En 2010 AMC lançait la série The Walking Dead tirée des comics de Robert Kirkman - également à la création du show. La série débute lorsque Rick Grimes se réveille d'un coma de plusieurs semaines et découvre que le monde s'est effondré avec l'apparition de morts-vivants. The Walking Dead est rapidement devenu un gros succès pour AMC. Et la chaîne a donc décidé de développer un premier spin-off en 2015 avec Fear The Walking Dead, et désormais un second avec The Walking Dead - World Beyond. Cette troisième série s'intéresse à la première génération de survivants qui a grandi après le début de l'apocalypse et n'a donc jamais connu le monde d'avant. On y suivra principalement les jeunes Iris et Hope qui décident de quitter un lieu sûr pour partir à la recherche de leur père.

World Beyond, un spin-off jeune mais toujours effrayant

A la vue des deux premiers épisodes de World Beyond (mis à disposition de la presse), on constate que l'importance a été mise sur la construction des personnages. Chose surprenante, les zombies sont très secondaires. Ils se fondent dans le décor et ne paraissent finalement pas si dangereux que ça. Mais pas d'inquiétude. Pour ceux qui attendent de ce spin-off quelques sensations fortes, ils pourront être servis. C'est du moins ce que nous ont affirmé les interprètes Alexa Mansour (Hope) et Nicolas Cantu (Elton) à l'occasion d'une rencontre organisée pour la promotion de la série.

D'après eux, World Beyond n'est pas une simple série de zombies qui se contente de balancer du sang et de la violence. Car, déjà, The Walking Dead est avant tout "un univers profond avec des personnages complexes".

Vous verrez que dans la série il n’y a pas beaucoup de passages sanglants. Par contre, plus la série avance et plus elle devient vraiment intense et effrayante avec des situations qu’on n’aurait pu imaginer

nous expliquait Alexa Mansour. Et Nicolas Cantu de renchérir :

La série démarre de manière plutôt tranquille car au début nous vivons dans un endroit plutôt sûr derrière des barrières qui nous protègent. Mais une fois qu’on en sort on se rend compte que cela reste le même monde de The Walking Dead, avec le même danger.

Et pour ce qui est des craintes qu'on pouvait avoir vis-à-vis de la jeunesse des personnages, qui aurait pu avoir un impact sur l'ambiance de World Beyond, le comédien s'est là aussi montré très rassurant.

Il n'a jamais été question de minimiser la violence en raison de la jeunesse de nos personnages. Ce sont des personnages différents qui doivent gérer la même situation que les autres. On va donc passer par les mêmes traumatismes et moments difficiles.

On comprend par là que World Beyond devrait miser avant tout sur une violence psychologique, en confrontant les personnages à des situations difficiles. C'est en effet le cas au cours des deux premiers épisodes avec une révélation faite sur le passé de Hope lors d'un flashback. Néanmoins, à en croire les propos des deux jeunes interprètes, il faudra aller au-delà d'un début de saison relativement calme pour ressentir une réelle inquiétude face aux zombies (appelés "empties" dans la série). De quoi rassurer les sceptiques sur ce second spin-off de The Walking Dead.

The Walking : Dead World Beyond débutera sur AMC aux Etats-Unis et en France sur Amazon Prime Video à partir du 2 octobre.