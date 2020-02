The Walking Dead : les héros prêts à en découdre sur les affiches de la saison 10

La saison 10 de The Walking Dead revient après une pause de plusieurs mois et sur les affiches promotionnelles, les protagonistes de la série et l’antagoniste de cette saison sont tous prêts à en découdre. Donc s’il y a bien une chose à retenir, c’est que les héros de la série américaine n’ont pas fini de se battre.

Les news des nouvelles affiches de la série The Walking Dead qui nous proviennent tout droit de Collider, présage une fin de saison haletante et qui sera aussi preuve que la bataille n’est jamais finie. Depuis le début de la saison, le groupe de survivants doit faire face à une nouvelle menace, les “Chuchoteurs” (les “Whisperers” pour les plus anglophones d’entre vous). La meneuse de ce nouveau groupe qui oppose nos survivants prénommée “Alpha” est aussi présente sur ces affiches.

Des affiches qui annoncent la couleur

“We Are The Walking Dead”. “Nous sommes The Walking Dead”. L’accroche de la série inscrite sur les affiches annonce la couleur : les dés sont jetés et les survivants feront tout pour rester en vie dans cette fin de saison. Chaque affiche montre une émotion distincte qu’éprouve le personnage en question; que ce soit l’expression défiante de Daryl qui tient un couteau dans chaque main, le regard inquiet de Michonne qui elle tient à la main son sabre, le visage de Carol qui en dit long, prête à se battre avec son poing américain ou encore l’expression enragée d’Alpha, les veines au cou visible.

Dix ans. Dix ans déjà que nous suivons les aventures d’un groupe de survivants d’un monde post-apocalyptique qui tentent de rester en vie malgré les attaques constantes de zombies connus dans la série sous le nom de “marcheurs”. Daryl, Michonne et Carol sont des personnages emblématiques de la série et nous les retrouvons ici, armés jusqu’aux dents et tous, prêts à en découdre pour rester en vie.

À deux semaines de la reprise de la saison 10 de The Walking Dead, la série s’offre une belle promotion avec des affiches aux couleurs sombres et avec une typographie taguée dans lesquels figurent les personnages incontournables de la série ainsi que ce nouvel antagoniste.

Rien qu’à voir ces affiches, on comprend que nos tueurs de marcheurs préférés ne se laisseront pas faire. La saison 10 de The Walking Dead, qui a débuté en octobre 2019 revient le 23 février sur AMC.