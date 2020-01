The Walking Dead : quelle connexion avec le prochain spin-off World Beyond ?

L’intérêt que porte le public actuellement à la licence « The Walking Dead » est inversement proportionnelle aux envies d’AMC, qui ne souhaite que l’étendre davantage. Un nouveau spin-off, « World Beyond » débarquera cette année. Peut-on s’attendre à une connexion avec la série mère ? Le producteur et scénariste Scott M. Gimple répond.

AMC croit fort en The Walking Dead. L’univers a, certes, un réel potentiel, mais le public semble lassé. Peut-être que le second spin-off, titré World Beyond, aura l’occasion de relancer une vague d’intérêt. Quand Fear The Walking Dead misait sur la même recette mais en changeant le décor, cette série naissante va essayer de toucher un public plus jeune en misant sur des personnages qui sont à mi-chemin entre l’enfance et le monde des adultes. Nous pourrons suivre des adolescents qui sont de la première génération après l’Apocalypse. Alors que les adultes ont toujours cherché à les protéger des menaces extérieures, ils veulent enfin voir ce que le monde peut leur réserver. Un petit groupe va s’autoriser à mettre les pieds en dehors de leur zone de confort et va s’exposer à tous les dangers qui rôdent.

Le monde de The Walking Dead va s’étendre

La notion de partage d’univers nous fait nous demander si World Beyond va se connecter avec The Walking Dead. EW est allé demander au producteur du show Scott M. Gimple où se situera cette nouvelle série dans la timeline et si elle pourrait rejoindre les événements du programme principal.

Techniquement, World Beyond est un peu avant. Mais pas de beaucoup. Pas assez pour que les gens le remarquent. C’est très proche de se passer en simultané [avec The Walking Dead], mais un peu avant, oui. Nous allons découvrir ce monde sous un aspect qu’on n’a pas encore vu. Nous avons eu des aperçus dans les autres séries avec des hélicoptères ou des soldats, avec Isabelle dans Fear…

Quand on nous parle d’hélicoptère, on pense immédiatement à ce qui est arrivé à Rick, lors de son départ de la série. Le personnage n’est pas mort mais a été emporté par une mystérieuse organisation à cause de Jadis. Qui sont ces gens ? On ne le sait pas, mais ils ont largement été teasés. Du côté de Fear The Walking Dead, le personnage d’Isabelle en a également parlé. Ils existent, quelque part, et World Beyond pourrait nous éclairer sur le sujet. De là à imaginer un futur crossover entre deux programmes ? Scott M. Gimple n’est pas contre cette idée :

Oui, [c’est possible], absolument. Je veux dire, elles partagent le même univers… Nous avons parlé de cet aspect pour la prochaine saison de World Beyond. Il pourrait y avoir un grand croisement avec l’un des programmes. C’est une autre partie des plans qu’on a, mais nous devons le mettre en place.

En allant même encore plus loin, on imagine que toutes ces séries vont servir pour installer des éléments qui serviront dans la future aventure de Rick en solitaire, dans le film The Walking Dead, qui marquera la première incursion de la licence sur grand écran.

La série spin-off The Walking Dead : World Beyond sortira, quant à elle, au printemps prochain, à une date encore indéfinie. C’est sur Amazon Prime Video qu’on pourra la suivre en France.