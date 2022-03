The Walking Dead : un cinquième spin-off avec Maggie et Negan

L'univers de "The Walking Dead" ne va pas s'arrêter tout de suite. Même si la série principale arrive à sa fin, un nouveau spin-off, "Isle of the Dead", centré sur Maggie et Negan, va lui voir le jour.

Toujours plus de The Walking Dead

Depuis son lancement en 2010, The Walking Dead a connu des hauts et des bas. Rapidement, la série tirée des comics de Robert Kirkman a trouvé son public et est parvenu à se faire une place dans la culture populaire. Mais après plusieurs saisons une lassitude a commencé à se faire ressentir. Ce qui n'a pas empêché AMC de poursuivre l'aventure jusqu'à une onzième et dernière saison (en cours de diffusion), et de développer tout un tas de spin-offs.

The Walking Dead ©AMC

C'est d'abord Fear the Walking Dead (2015) qui a permis aux zombies de se multiplier en se déroulant au début de l'épidémie, mais à Los Angeles. Un bon pari puisque le show compte actuellement sept saisons. Plus récemment, The Walking Dead: World Beyond (2020), qui commence des années après le début de l'apocalypse, est arrivée sur nos écrans. Et à peine le show a eu le temps de s'installer qu'AMC a annoncé Tales of the Walking Dead, une série anthologique dans laquelle chaque épisode racontera une histoire différente. Vous pensiez que la chaîne allait commencer à ralentir ? Pas du tout, puisqu'un cinquième spin-off titré Isle of the Dead est déjà en développement !

Maggie et Negan au centre d'Isle of the Dead

Cinquième, oui, car avant cela, un show va se concentrer sur Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride). Dans le même esprit, Isle of the Dead va suivre deux personnages majeurs de l'univers : Maggie et Negan. On apprend en effet par Comingsoon que Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan vont reprendre leur rôle dans ce nouveau programme. Ils iront cette fois du côté de Manhattan avec toujours autant de danger. "La ville en ruine est remplie de morts et d'habitants qui ont fait de New York leur propre monde plein d'anarchie, de danger, de beauté et de terreur" peut-on lire dans le synopsis officiel.

Pour le moment, une première saisons de six épisodes a été commandée et devrait arriver sur AMC en 2023. En France, on ne sait pas encore qui diffusera la série. Un poster a déjà été dévoilé. On vous laisse le découvrir ci-dessous.