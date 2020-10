The Walking Dead : un énorme crossover se prépare

La série "The Walking Dead" a été le point de départ de spin-offs et désormais d'un univers étendu qui touchera le grand écran. Avant d'en arriver là, un crossover entre les différentes séries serait en train de se préparer.

The Walking Dead : un univers étendu pour les zombies

Quand AMC lance en 2010 la série The Walking Dead tirée des comics éponymes, la hype est grande. Le public est présent pour suivre ce show horrifique qui est un peu seul au monde dans sa catégorie. Le scénario est le même, avec le personnage de Rick Grimes qui tente de retrouver ses proches après le début d'une infection qui transforme les gens en zombies. L'intérêt s'est réduit avec le temps, pour des raisons multiples qu'on n'explicitera pas ici.

En marge de la série mère, un premier spin-off a été lancé : Fear The Walking Dead. Il se déroule à la même époque que la principale, avec une intrigue qui se passe à Los Angeles et non à Atlanta. Cette année est arrivée sur Amazon Prime Vidéo le second spin-off, World Beyond. Il s'intéresse à la première génération de survivants qui est arrivée après la chute de la civilisation. Un programme davantage pensé pour toucher un public adolescent, même s'il a son importance dans la mythologie. Les prochaines étapes sont en partie connues. Quand The Walking Dead va s'achever au bout de la saison 11, un spin-off télévisuel sur Carol et Daryl verra le jour. Il est aussi question de films, pour s'intéresser à ce qu'il advient de Rick après son départ de la série.

AMC et les producteurs derrière la marque veulent emprunter la même voie popularisée par Marvel en bâtissant un univers étendu. Pourquoi pas, même si le désintéressement progressif manifesté par le public n'entre pas en concordance avec cette ambition.

Un crossover va essayer de créer l'événement

Lors d'un panel qui s'est tenu à l'occasion de la Comic-Con de New York ces derniers jours, Scott M Gimple (en charge de la gestion de la franchise) a révélé qu'ils étaient en train de travailler sur un crossover qui va faire se croiser des éléments de "plusieurs séries". Il n'a donné aucun indice pour nous lancer sur une piste mais promet que l'événement sera "gros" ! Rappelons que des personnages de Fear The Walking Dead, Morgan et Dwight, ont déjà eu un rôle dans la série principale. Le prochain crossover devrait être beaucoup plus important et s'introduira dans une série avec au moins un épisode entier. D'après nous, ce n'est pas forcément avant la fin de The Walking Dead qu'il aura lieu. On l'imagine plutôt intervenir ensuite, quand Carol et Daryl seront occupés par leur propre aventure. Quant à ce qui pourrait se passer, le mystère reste entier. La solution la plus évidente serait que le duo se rapproche des personnages de Fear The Walking Dead pour une cohabitation.

Le crossover est une étape que les fans réclament depuis un moment et l'instauration affirmée de l'univers étendu tend à rendre son existence crédible. La chose à régler est de faire en sorte que Fear The Walking Dead rejoigne la temporalité de sa grande sœur. Le point de départ est le même mais The Walking Dead est passée par des ellipses qui lui ont fait prendre de l'avance. Pour World Beyond, ce problème n'est pas présent car l'intrigue se passe environ au même moment. Ce second spin-off va aider à comprendre certaines zones d'ombre et devrait avoir son importance pour amorcer le premier film sur Rick. Étant donné qu'elle n'aura pas plus de deux saisons, ça ne sera probablement pas elle qui proposera le crossover.