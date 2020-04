The Walking Dead : un teaser de World Beyond annonce une connexion avec Rick

La franchise "The Walking Dead" va bientôt se doter d'un second spin-off télévisuel avec "World Beyond". Sa diffusion repoussée à cause du coronavirus n'empêche pas AMC de continuer à communiquer dessus. Un nouveau teaser tisse des liens avec la série principale et la disparition de Rick.

AMC croit fort en la marque The Walking Dead, malgré une flagrante perte de vitesse de la série principale. Sa qualité s'est rehaussée depuis qu'Angela Kang est devenue la showrunneuse, mais le public est déjà parti depuis trop longtemps et ne semble pas enclin à revenir devant son poste. La saison 10 vient de quasiment toucher à sa fin, avec un épisode 15 qui a fait office de final de substitution en attendant que le 16 ne sorte - le pandémie a retardé la post-production. Le nouveau spin-off, World Beyond, accuse lui aussi un retard alors qu'il devait arriver la semaine prochaine. AMC continue la promotion et vient de diffuser un teaser qui connecte les trois séries.

World Beyond aura son importance dans la galaxie The Walking Dead

C'est Rick, le héros principal de The Walking Dead qui apparaît d'emblée. Disparu lors de la saison 9 après avoir été emporté par un hélicoptère, il devrait faire son retour au cinéma dans une aventure qui lui sera consacrée. En attendant, ce teaser promet qu'on en apprendra plus sur le groupuscule qui lui a sauvé la vie. On y voit ainsi des images de The Walking Dead, mais aussi de Fear The Walking Dead et de World Beyond. Elles sont réunies au sein du fameux symbole de la CRM. Cette nouvelle série, limitée, qui tiendra uniquement sur deux saisons, aura donc pour objectifs de toucher un public plus jeune (les héros sont des adolescents) et aussi d'approfondir des points précis de l'univers. Nous devrions effectivement en apprendre plus sur l'organisation qui détient Rick mais est-ce que le personnage va se signaler dans les épisodes ? Toute la question est là.

Dans une logique d'univers connecté qui a des ramifications de tous les côtés, la série World Beyond devrait aider à introduire des données qui seront ensuite exploitées au cinéma quand Rick pourra revenir. Si on veut jouer aux rêveurs, on peut imaginer que Rick fasse une courte apparition à la fin de World Beyond, pour nous faire glisser ensuite vers le cinéma. Ça demandera alors aux suiveurs de l'univers de bien connaître ce qu'on a vu à la télé avant de s'intéresser à ce qu'il se passera dans les salles obscures. Nous en saurons plus quand World Beyond sera lancée sur Amazon Prime Video, plus tard dans l'année.