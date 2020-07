The Walking Dead : une date et un extrait pour le final de la saison 10

"The Walking Dead" a été l'une des séries obligée de terminer précipitamment sa saison en cours à cause des problèmes liés au coronavirus. Les téléspectateurs attendaient de découvrir le final de la saison 10 et on dispose d'une date ainsi que d'un premier extrait.

Une saison 10 amputée

The Walking Dead est une série critiquée pour son inconstance. Mais c'est aussi une série qui dure. Tous les programmes ne peuvent pas se vanter d'arriver à un tel stade. L'adaptation des comics éponymes a repris la trame et les grands enjeux mais elle s'est aussi différenciée de la version papier, en particulier ces derniers temps. La saison actuelle met face à face les survivants et le groupe des Chuchoteurs. Le point de non-retour a été atteint entre les deux camps et il faut en finir. La saison 10 a été privée de sa vraie fin en avril dernier, alors que le monde affrontait une pandémie. Le final de substitution a montré Beta qui veut faire la peau à nos héros en les poursuivant avec ses sbires et une armée de zombies.

Une date pour le retour de The Walking Dead

AMC avait promis que la conclusion à la saison 10 allait arriver avant la fin de l'année, sans donner jusqu'ici de date précise. La Comic-Con@Home est l'occasion pour révéler cette information. Les suiveurs du show savent maintenant que c'est le 4 octobre prochain que sortira le final. Une échéance qui aurait pu vouloir dire que la saison 11 allait arriver ensuite mais ça ne sera pas le cas. Il faudra attendre quelque part en 2021 pour la découvrir, la crise sanitaire ayant provoqué du retard dans sa conception. Mais nous n'allons pas rester sans rien à se mettre sous la dent. Six épisodes supplémentaires viendront s'enquiller en 2021 derrière le final, pour faire grimper la saison 10 à 22 épisodes. Une première dans l'histoire du show horrifique. L'objectif est de faire patienter les téléspectateurs en attendant que le plus gros ne vienne prendre la relève. Ils auront avant ça l'opportunité de se plonger dans le spin-off World Beyond qui sera lancé le 4 octobre, juste après l'épisode manquant.

AMC a également profité de l'édition remaniée de la convention pour nous proposer un extrait du final. On voit que la narration reprendra là où elle s'était arrêtée, avec plusieurs personnages dans une très mauvaise posture et un Beta porté par son armée. Maggie fait également une apparition dedans. On sait maintenant que Lauren Cohan a accepté de revenir, après son départ lors de la saison dernière. Avec les pertes successives de Rick et Michonne, le retour d'une ancienne connaissance ne va pas faire de mal à The Walking Dead.

Comme tous les épisodes finaux qui se respectent, celui-ci devrait offrir une ou deux surprises avec, probablement, une mort marquante à la clé.