The Walking Dead : vers un spin-off consacré à Negan avec Jeffrey Dean Morgan ?

La série "The Walking Dead" fera ses adieux au terme de sa onzième et dernière saison. Jeffrey Dean Morgan se verrait pourtant bien prolonger les aventures de Negan.

The Walking Dead : merci Batte-man !

Si on ne doit se souvenir que de deux grands ennemis dans The Walking Dead, ce serait d'abord de l'effroyable Gouverneur (David Morrissey), coupeur de têtes terrible et père indigne. Et puis il y aurait l'homme à la batte vengeresse et assoiffée de sang, Monsieur Negan ! Il fut une époque où, si l'on voulait rester en vie, la réponse à la question "Qui êtes vous ?" devait être sans réflexion possible "Je suis Negan". L'épouvantail au blouson de cuir menait sa barque dans un royaume où ses Negan suivaient ses ordres à la lettre, sans se soucier des conséquences. Ils ont croisé la bande de Rick Grimes, lui ont bien fait comprendre qu'il ne fallait pas les chercher en l'allégeant de quelques membres, et puis la guerre s'est déclarée entre les deux clans.

Copyright@AMC

Chacun y a laissé des plumes, les arbres généalogiques ont perdu quelques branches et un semblant de paix s'est installée. Comme on est dans The Walking Dead et non dans Petit Ours Brun, la paix n'a pas duré longtemps avec l'arrivée d'Alpha et de son alphabet grec aux masques de marcheurs eux-aussi fervent admirateur de la Guillotine. Mais Negan rôde toujours et il a toujours son mot à dire dans son style philosophique légèrement dégénéré.

Le fait est que le personnage est devenu un des préférés des fans et l'acteur qui l'interprète y est pour beaucoup. De quoi lui offrir une nouvelle vie après les morts ?

Du spin-off comme s'il en pleuvait !

Le succès de The Walking Dead a donné naissance à des séries dérivées qui se passent dans le même univers mais pas toujours sur la même timeline. On a eu Fear the Walking Dead qui a entamé cette année sa sixième saison. Il y a quelques mois, c'était au tour de The Walking Dead : World Beyond d'élargir l'horizon. La série mère devrait pourtant s'arrêter au terme de sa onzième saison. Mais les producteurs ont déjà des idées pour prolonger l'aventure zombiesque.

Copyright@AMC

On a parlé assez souvent de films pour le cinéma qui devraient mettre Rick Grimes en vedette. Enfin, une nouvelle série à venir a été annoncée. Elle se focalisera sur les personnages de Daryl et de Carol qui évolueront dans leurs propres aventures. La bonne nouvelle ici, c'est que Melissa McBride et Norman Reedus reprendront leurs rôles respectifs. Ce qui a donné des idées à Jeffrey Dean Morgan. L'acteur s'est en effet exprimé sur son compte Twitter quant au futur de Negan. Une fan lui demandait si une série consacrée au fan de baseball était possible et il lui a répondu.

Loin de botter en touche, l'acteur répond "Nous verrons... J’aime penser qu’aucune porte n’est fermée". Il rajoute que Negan est "un grand personnage avec de nombreuses histoires à raconter". On peut voir ici un bel appel du pied d'un acteur qui se verrait bien prolonger une aventure qui n'est, comme il le rappelle, pas encore finie. Il confie en effet :

Il reste encore beaucoup à faire dans la série The Walking Dead. Il y a de nombreux épisodes à tourner encore. En ce moment, je suis simplement excité par cette perspective...

On le comprend, puisqu'il tournera bientôt avec sa femme, l'actrice Hilarie Burton, qui jouera sa femme Lucille dans des flashbacks de la vie de Negan.

A voir si les producteurs donneront une rallonge de Negan aux spectateurs et à l'acteur.