The Walking Dead : voilà l'actrice qui jouera la femme de Negan et c'est très symbolique

La femme de Negan va enfin apparaître dans des épisodes de la saison 10 de "The Walking Dead". Elle sera incarnée par Hilarie Burton, qui n'est autre que l'épouse de Jeffrey Dean Morgan.

The Walking Dead : Negan à la batte

The Walking Dead a connu, depuis ses débuts, plusieurs grands méchants mémorables. Au-delà de la menace représentée par les morts-vivants, le danger vient souvent, et surtout, d'autres humains aux intentions belliqueuses. On ne pensait pas pouvoir rencontrer pire personnage que le Gouverneur (David Morrissey) quand est apparu Negan à la fin de la saison 6. Le personnage, interprété par Jeffrey Dean Morgan, a fait une entrée, disons... Frappante ! Il est sans pitié, protège ses intérêts à tous prix et semble justifier sa violence par des règles établies qu'il ne supporte pas que l'on transgresse. L'arme préférée de Negan, c'est une batte de baseball entourée de fils barbelés à qui il a même donné un petit nom : Lucille. On apprend rapidement que son origine remonte à l'ancienne vie du souverain maléfique.

Avant de devenir un être violent et redouté, Negan était un professeur d'EPS qui avait une femme qui s'appelait Lucille ! Après sa disparition, son ancien mari ne trouva meilleur hommage que de donner son prénom à l'arme avec laquelle il sème le chaos et les morceaux de cerveau. Nous allons bientôt pouvoir découvrir sa moitié dans la série sous les traits d'une actrice dont le choix ne peut pas être le résultat du hasard.

Quand réalité et fiction s'emmêlent

Hilarie Burton a en effet annoncé sur son compte Twitter qu'elle avait décroché le rôle.

En légende de sa parution, elle écrit :

Cela a été dur de garder ce secret. Mais j’adore travailler avec Jeffrey Dean Morgan. J’adore le regarder se fondre dans la peau de Negan et jouer toute cette arrogance qu'il dégage. Et j’adore la famille The Walking Dead. Nous formons une grande famille depuis longtemps et je suis tellement reconnaissante de la gentillesse dont ils font preuve à mon égard.

L'actrice est connue pour avoir incarné Peyton Sawyer dans Les Frères Scott. Elle est également célèbre pour partager la vie d'un acteur depuis maintenant 10 ans avec qui elle s'est mariée l'année dernière. Elle est alors devenue Mme Morgan, femme de Jeffrey Dean Morgan ! Le couple sera donc réuni à nouveau à l'écran en tant que M. et Mme Negan. Tout se passera dans les épisodes spéciaux de la saison 10, et il se murmure, d'après Deadline, que le rôle pourrait devenir récurent. Nous savons donc que certaines séquences de ces épisodes se passeront en flashbacks dans lesquels nous découvrirons le quotidien "normal" que Negan a pu partager avec son épouse.

Ce sera la première fois que le personnage de Lucille apparaîtra dans la série. Elle est néanmoins déjà apparue dans The Walking Dead version bande dessinée. Un comic spécial s'est en effet focalisé sur le passé de la brute au fameux manteau de cuir. Nous allons pouvoir enfin la découvrir à la télé sous les traits de Burton.

Team Burton

Si Hilarie Burton est surtout reconnue pour ses 130 apparitions dans les Frères Scott jusqu'en 2009, elle n'a pas chômé depuis. Elle a été par exemple régulière dans les saisons 2 à 4 de FBI : Duo très spécial. La comédienne s'est également invitée dans les trois derniers épisodes de la saison 9 de Grey's Anatomy et dans six des saisons 1 et 2 de L'Arme fatale.

Hilarie Burton dans "L'Arme fatale"

Sa dernière apparition dans une série cette année s'est faite dans l'éphémère Council of Dads. La comédienne y jouait aux côtés de Sarah Wayne Callies qui interprétait la femme de Rick dans les premières saisons de The Walking Dead. De là à dire que la boucle est bouclée...