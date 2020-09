The Walking Dead World Beyond : de nouvelles images inédites

A quelques semaines de la diffusion de son lancement, "The Walking Dead - World Beyond" se montre un peu plus dans de nouveaux visuels des personnages. Aussi jeunes soient-ils, ils ne sont pas là pour rire.

The Walking Dead - World Beyond : entre la vie et la mort

Jeunes mais pas con-damnés

Leur jeunesse ne doit en effet toutefois pas occulter le courage de ces personnages qui, même sans expérience, s'adaptent à l'environnement. C'est ce que l'on peut en conclure en regardant les armes avec lesquelles ils se battent. La production de la série a partagé sur son compte Twitter de nouveaux portraits sur lesquels on peut distinguer quelques particularités. Iris et Hope se battent avec des lances. Celle d'Iris, avec son silex accroché au bout, est digne de la préhistoire. Hope a également un couteau accroché à sa veste. Même équipement pour Huck et Felix. C'est un peu différent pour Silas, le dandy de la bande, qui semble tout droit sorti d'un Sherlock Holmes. Il ne semble pas avoir d'arme pour se défendre, mais traîne quelques casseroles. Au sens propre.

Elton, lui, a privilégié la plus grosse clé à molette au monde. Un choix curieux, mais probablement efficace. Il porte également un casque autour du cou, histoire de se couper du monde quand il en a besoin. Si on ne sait encore rien du personnage d'Elisabeth, on sait aujourd'hui qu'elle possède une arme sacrément impressionnante. Munie d'une lunette de fusil sniper, on peut voir deux lames en son extrémité. Plus qu'une coquetterie, probablement une nouvelle sorte de baïonnette, bien efficace contre un marcheur qui s'approche un peu trop près.

Découvrez les images en cliquant sur la galerie ci-dessous :





Il est quand même assez surprenant de confier des rôles principaux à des jeunes dans une série où l'ambiance se veut aussi apocalyptique. C'est aussi probablement ce qui donnera au show sa personnalité. On a en tout cas hâte de découvrir ça. The Walking Dead : World Beyond sera disponible sur Amazon Prime Video à partir du 5 octobre.