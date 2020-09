The Walking Dead - World Beyond : un nouveau trailer pour le spin-off de The Walking Dead

AMC a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "The Walking Dead : World Beyond". La série centrée sur la survie d'un groupe d'adolescents sera lancée le 5 octobre sur Amazon Prime Video.

The Walking Dead - World Beyond : hors des barricades

The Walking Dead - World Beyond est une série horrifique créée par Scott M. Gimple et Matthew Negrete. Il s'agit du deuxième spin-off de The Walking Dead, après Fear The Walking Dead.

Ce nouveau show se différencie des autres par sa temporalité dans le futur. Nous y suivons en effet les premiers d'adolescents qui ont été élevés dans un monde où les zombies existent. Pour eux, ce quotidien où rodent les morts-vivants n'a rien d'extraordinaire. Les survivants ont fait d'énormes progrès concernant la sécurité depuis les événements du premier show, et de nombreuses villes sont aujourd'hui fortifiées. Les familles peuvent donc y vivre dans une sérénité toute relative. La vie dans ces enceintes y ressemble à celle pré-apocalypse. C'est dans ce contexte que nous suivrons Iris et Hope qui se jettent dans l'inconnu à la recherche de leur père. Elles seront accompagnées dans leur lourde tâche par deux amis.

La série sera bien différente des deux autres. Ici, les personnages ne sont pas des rois de la survie comme un Daryl ou un Shane. Ils n'ont pas non plus l'assurance d'une Michonne, sabre à la main. On est plutôt à se battre maladroitement avec les moyens du bord, que ce soit une énorme clé à molette ou un morceau de silex accroché à une perche.

Les principaux héros de la série sont joués par Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella et Julia Ormond. Egalement au casting s'invitent Joe Holt, Natalie Gold, Alberto Calderone et Scott Adsit.

Le jour où la terre s'arrêta

Les nouvelles images de la bande-annonce nous donnent de plus amples d'informations sur l'univers de la série à venir. On y voit dès le départ que l'on va enfin découvrir les premiers moments où l'épidémie s'est déclarée. Nous voyons des moments de panique dans lesquels Iris et Hope, les deux sœurs au centre de World Beyond, sont encore très jeunes. Elles fuient une scène de panique avec leur père tout en se tenant la main. Elles ont survécu, mais pas le reste.

On découvre également l'efficacité d'une milice armée protégée de lourds équipements militaires. A sa tête : Elisabeth, incarnée par Julia Ormond, qui semble aussi redoutable qu'efficace. Hope nous prévient tout de suite de quel côté de l'humanité elle se situe en assénant un "Il y a des gens mauvais." à sa sœur. Malgré tous les dangers, les deux sœurs veulent sauver leur père qui a des problèmes. Elles savent où il est et vont tenter de le rejoindre.

La bande-annonce enchaîne alors quelques séquences violentes avec des zombies, histoire de bien nous rappeler que nous sommes dans l'univers de The Walking Dead. Puis, sur la fin, une scène de bal et un plan où Elton se prélasse yeux fermés sur le ponton d'un lac nous feraient presque croire que la vie a repris le calme de son cours dans l'enceinte des villes fortifiées.

La vidéo se termine avec une phrase lapidaire prononcée par Iris : La fin du monde était notre commencement !

Relecture du futur

On comprend bien que l'histoire va se focaliser sur ces adolescents qui vont devoir aller au-delà de leur courage pour survivre. Ils se jettent sans y être préparés dans un monde violent dont ils ont été protégés jusqu'à présent. Ils ne savent pas vraiment comment se battre et se défendre, mais ils s'adapteront. L'important, c'est le groupe et le soutien que se donneront chaque membre au moment où la mort viendra rôder autour d'eux.

The Walking Dead : World Beyond sera lancé le 5 octobre en US+24 sur Amazon Prime Video.