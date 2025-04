The White Lotus : du changement pour la saison 4

Alors que la fin de la troisième saison de "The White Lotus" vient tout juste d’être dévoilée, on sait depuis plusieurs semaines que la série va se poursuivre. Toutefois, un changement va être effectué pour son quatrième chapitre.

The White Lotus plus populaire que jamais

Pour sa troisième saison, The White Lotus a choisi la Thaïlande comme décor. Avec une intrigue de nouveau située dans un hôtel de luxe, la série nous a encore réservé de nombreux rebondissements. Le dernier de ses huit épisodes a été diffusé ce dimanche 6 avril sur HBO. Et il est disponible sur Max depuis ce lundi 7 avril en France.

Une nouvelle fois, la saison 3 de The White Lotus a été un triomphe auprès des abonnés de HBO. Suite à la diffusion de l’avant-dernier épisode de cette nouvelle saison, Deadline avait rapporté qu’il avait réalisé le plus gros score de la série aux États-Unis, battant le record du précédent épisode. Si l’on ne connait pas encore les chiffres d’audience du huitième épisode, il pourrait avoir lui-même battu ce record.

Changement de cadre pour la quatrième saison

La saison 3 de The White Lotus a donc encore été un gros succès pour HBO. Mais la chaîne n'avait de toute façon pas attendu de connaître ses chiffres d'audience pour enclencher la quatrième saison. Or, il y aura vraisemblablement du changement dans ce nouveau chapitre. Dans des propos rapportés par Deadline, le créateur de la série, Mike White, a expliqué qu’il souhaitait un changement de décor pour la suite :

Pour la quatrième saison, je veux m’éloigner un peu des vagues se brisant sur des rochers.

On comprend donc que la quatrième saison de The White Lotus ne se déroulera sans doute pas dans un hôtel situé en bord de mer. Ce qui marquera une première pour la série. Car ce décor avait été choisi pour les trois premières saisons (la première se déroulait à Hawaii et la seconde en Italie).

Une suite en Europe ?

Pour le moment, aucune décision définitive n’a été prise concernant le lieu de la prochaine saison de The White Lotus. On sait que l’hôtel choisi ne sera sans doute pas dans un environnement enneigé, puisque Mike White « déteste le froid ». Mais selon la patronne des drames sur HBO, Francesca Orsi, « il y a des chances que ce soit en Europe ».

Étant donné que The White Lotus a travaillé avec la chaîne d’hôtels Four Seasons pour ses chapitres précédents, on peut penser que cette collaboration se poursuivra pour la suite de la série. Le show posera donc peut-être ses valises en France, puisqu’il existe plusieurs hôtels Four Seasons dans l’Hexagone.