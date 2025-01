The White Lotus : les choses dérapent rapidement dans la bande-annonce de la saison 3

"The White Lotus" va bientôt faire son retour sur Max. Avant cela, HBO a dévoilé une bande-annonce de la nouvelle saison de la série, dans laquelle les apparences volent rapidement en éclat au sein de l’hôtel dans lequel les principaux protagonistes séjournent.

The White Lotus, chapitre 3

Dès sa première saison en 2021, The White Lotus s’est imposée comme un titre phare du catalogue de HBO. La série anthologique suit plusieurs personnes alors qu’elles arrivent dans un hôtel en apparence paradisiaque afin d’y passer des vacances. Petit à petit, les apparences laissent place à une réalité plus bien moins idyllique au sein de l’établissement.

Les deux premières saisons de The White Lotus ont enthousiasmé les spectateurs de HBO, et ont fait encore plus forte impression auprès des critiques, comme le montre leur score sur Rotten Tomatoes. La série a également reçu plusieurs distinctions majeures, dont cinq Emmys en 2022 et deux Golden Globes l’année suivante. Bientôt, le show créé par Mike White reviendra avec une nouvelle salve d’épisodes. Avant sa sortie, une bande-annonce vient d’en être dévoilée.

Les vacanciers perdent le contrôle dans le trailer

Comme l’avait laissé entendre le producteur exécutif de la série en mars 2023, la troisième saison de The White Lotus prend place en Asie. Le trailer nous révèle qu’elle se déroule plus précisément en Thaïlande. On y retrouve un hôtel présenté comme « le meilleur du monde », avant que les choses ne dérapent pour les touristes venus profiter de cet environnement.

Ainsi, le trailer nous montre entre autres un pistolet sorti d’un tiroir, un braquage à main armée dans une boutique, le personnage de Jason Isaacs qui semble avoir perdu toute sa fortune et sur le point d’être enfermé en prison et un corps dans un sac mortuaire. On peut donc s’attendre à de nouveaux rebondissements en tous genres dans le troisième chapitre de la série.

Encore un casting impressionnant

Tout comme les deux premières, la nouvelle saison de The White Lotus est également portée par une distribution impressionnante. Carrie Coon, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Walton Goggins, Jason Isaacs et Parker Posey se donnent la réplique dans ce nouveau chapitre. L’une des révélations de Sex Education, Aimee Lou Wood, tient également un rôle majeur dans ces nouveaux épisodes. On aperçoit également Charlotte Le Bon dans la bande-annonce.

Les fans de The White Lotus n’auront plus à attendre très longtemps avant de pouvoir retrouver la série. Composée de huit épisodes, sa troisième saison sera lancée en France le 17 février prochain sur Max, la plateforme de streaming de HBO.