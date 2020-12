The Wilds : la série Amazon Prime Video aura-t-elle une saison 2 ?

Suite à la mise en ligne des premiers épisodes de "The Wilds", on attendait des nouvelles d’une potentielle suite pour la série. C’est désormais chose faite, puisque la plateforme de streaming vient de renouveler le show pour une deuxième saison.

The Wilds, une série dans la lignée de Lost

Créée par Sarah Streicher, The Wilds est une série dont le synopsis peut faire penser à celle d’un show culte, Lost. On y suit neuf jeunes femmes qui, comme dans la série de J.J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, se retrouvent isolées sur une île après le crash de leur avion en pleine mer. Malgré leurs personnalités très différentes, elles vont alors devoir s’organiser et apprendre à cohabiter pour espérer survivre. Mais le crash ayant provoqué leur arrivée sur l’île pourrait ne pas être un accident…

Les neuf principales protagonistes de The Wilds sont jouées par Sarah Pidgeon, Mia Healey, Erana James, Jenna Clause, Reign Edwards, Helena Howard, Shannon Berry, Sophia Taylor Ali et Chi Nguyen. La distribution de la série compte aussi Rachel Griffiths, David Sullivan ou encore Troy Winbush.

Les actrices de The Wilds annoncent une saison 2

Les services de streaming prennent de plus en plus d’ampleur, surtout en cette période de pandémie. Les séries et films qu’ils proposent font pour beaucoup de gros scores d’audiences. Parmi ces programmes, les abonnés attendent toujours avec impatience les nouveautés. Et dans cette catégorie, The Wilds marche bien sur depuis sa mise en ligne sur Amazon Prime Video il y a moins de deux semaines, et a également reçu de bonnes critiques. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que le show aura droit à une deuxième saison.

La nouvelle a été annoncée dans une vidéo postée sur le compte Twitter officiel de la série. On peut y voir certains membres du casting annoncer la saison 2 en direct du tournage du premier chapitre. Les principales actrices de la série devraient logiquement reprendre leurs rôles dans les nouveaux épisodes.

Le premier chapitre de The Wilds, découpé en 10 épisodes d’environ une heure, a été mis en ligne le 10 décembre dernier sur Amazon Prime Video. Il n’aura donc pas fallu attendre trop longtemps pour que le feu vert soit donné à une deuxième saison. Celle-ci n’a pas encore de date de sortie, mais on peut espérer la découvrir pour fin 2021 si le tournage se déroule bien.