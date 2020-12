The Wilds sur Prime Video : c'est quoi cette série pour adolescents ?

Le 11 décembre sur Prime Vidéo, découvrez "The Wilds", série teen inédite originaire d'Amérique. On vous dit tout sur ce programme prometteur où se mêlent aventure et mystère.

The Wilds : de quoi ça parle ?

L'intrigue de The Wilds, réalisée par Sarah Streicher, s'articule autour d'adolescentes coincées sur une île déserte après un accident d'avion. Très différentes les unes des autres, elles vont devoir s'entraider pour espérer subsister. Les protagonistes sont toutefois loin de s'imaginer qu'elles sont en fait les cobayes d'une expérience sociale assez particulière. Parviendront-elles à quitter l'île alors que personne ne cherche à les en arracher ? Surtout, obtiendront-elles des réponses aux questions qui les tourmentent, certaines remontant à bien avant l'incident ? Vous découvrirez tout cela au cours des dix épisodes de The Wilds !

The Wilds ©Amazon Studios

En partie réalisé en Nouvelle-Zélande, le show a été créé par Amy Harris et Sarah Streicher, qui en est aussi la scénariste. La première, attachée aux récits portés par des personnages féminins, a notamment écrit pour Sex & the City. C'est aussi à elle qu'on doit le pétillant spin-off du programme culte porté par Sarah Jessica Parker, The Carrie Diaries. Sarah Streicher, de son côté, a jusqu'alors travaillé dans la production ainsi que sur la série Daredevil.

Bande de filles

Le casting de The Wilds se compose d'une ribambelle de jeunes comédiennes dont les noms ne vous diront peut-être rien, mais qui sont déjà plusieurs fois apparues au détour de vos écrans. Ainsi, Sophia Taylor Ali (Grey's Anatomy), Sarah Pidgeon (Gotham), Helena Howard (Don't Look Deeper), ou encore Reign Edwards (Snowfall) ont déjà plusieurs programmes à leur actif. Erana James, Jenna Clause et Mia Healey, quant à elles jusqu'alors anonymes, complètent la distribution.

Les jeunes femmes qu'elles incarnent sont issues de milieux divers et n'ont pas connu les mêmes expériences. Retranchées sur l'île, elles devront essayer de fendre la carapace au contact d'inconnues et partager des secrets pour certaines trop lourds à (sup)porter.

La possibilité d'une île

Le programme d'Amazon use du motif de l'île comme bien d'autres œuvres avant lui. On peut ainsi tisser un parallèle avec Lost, série culte dont la structure de The Wilds semble s'inspirer : les différents épisodes permettront d'en découvrir plus avant le parcours de chaque personnage avant le crash. D'autre part, les adolescentes vont devoir s'en sortir sans leurs parents et plus généralement sans adultes, à l'instar de The Society, librement adaptée du roman Sa Majesté des mouches. La série annulée après une saison présentait une petite ville dans laquelle les adolescents se retrouvent livrés à eux-mêmes. Dans l'ouvrage, de jeunes écoliers échouent sur une île - une fois n'est pas coutume - après un accident d'avion. Ils doivent alors se démener pour survivre.

The Society ©Seacia Pavao/Netflix

L'originalité de The Wilds est indubitablement son casting quasi-exclusivement féminin qui sort des sentiers battus. Dans l'ouvrage de William Golding évoqué plus haut, les protagonistes n'étaient en effet que des garçons prépubères qui peinaient à s'écouter et à ne pas céder à la violence, ni à l'injustice. En sera-t-il de même pour les héroïnes de The Wilds ?

Il semble en tout cas qu'on ait caché bien des choses aux protagonistes. C'est ce qui transparaît du discours d'une mère, inquiète, à un interlocuteur qui pourrait s'avérer être un thérapeute. Quelle est la véritable fonction de l'île ? Un retour aux sources, une thérapie de groupe permettant aux jeunes filles de surmonter des traumatismes - communs ou non ?

Rendez-vous sur Prime Video le 11 décembre pour le découvrir.