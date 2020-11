The Wilds sur Prime Video : des adolescentes perdues sur une île dans le trailer

Amazon Prime Video a dévoilé la bande-annonce de "The Wilds", une série adolescentes aux airs lointains de "Lost", qui sera disponible sur le service de streaming à partir du 11 décembre.

Après Lost place à The Wilds

En 2004, on voyait le vol 815 de la compagnie Oceanic Airlines se crasher sur une île déserte. C'était les débuts de Lost qui allait devenir une série majeure des années 2000. Dix ans après le final du show, un autre avion se crashe sur une île avec cette fois à son bord un groupe d'adolescentes. C'est The Wilds, nouvelle série d'Amazon Prime Video dont une première bande-annonce a été dévoilée.

Sur ces images l'aspect survival apparaît en second plan. L'accent étant mis sur la vie de ces jeunes filles avant leur incident. Des vies loin d'être idylliques. On comprend que The Wilds se voudra avant tout une série adolescente avec des thématiques dans l'air du temps, à la fois sociales et politiques. La question "qu'est ce qu'être adolescente en Amérique en 2020 ?" semble être le sujet de base. Il faudra voir l'intérêt de l'île déserte à côté, si celle-ci est véritablement utilisée ou un simple prétexte pour une remise en question des protagonistes. Néanmoins, la fin de la bande-annonce laisse planer le doute sur leur accident d'avion. Et si le crash avait été planifié par leurs parents ?

Les futures stars de The Wilds

The Wilds est créée par Sarah Streicher. Celle-ci n'est pas encore très connue dans le monde des séries. Seul fait notable pour elle, un travail de scénariste sur Daredevil. Et pour composer le casting du show, là encore il y aura avant tout des nouveaux visages. Outre Sophia Ali, qui interprète la Dr Dahlia Qadri dans Grey’s Anatomy, Sarah Pidgeon, Jenna Clause ou Erana James sont loin d'être des stars. Il en va de même pour Helena Howard, dont le rôle principal dans Don't Look Deeper (Quibi) n'a pas dû être vu par grand monde.

C'est donc un casting totalement neuf qu'on pourra découvrir sur Amazon Prime Video à partir du 11 décembre. Le premier épisode sera mis à disposition gratuitement sur le service de streaming et sur ses réseaux sociaux.