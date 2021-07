The Witcher Blood Origin : Michelle Yeoh rejoint le spin-off

Alors que la saison 2 de « The Witcher » se fait attendre, le casting de sa série préquelle intitulée « The Witcher : Blood Origin » continue à s’étoffer. Et c’est une actrice de poids qui rejoint l’aventure, cette fois-ci : Michelle Yeoh. Décidément, la comédienne malaisienne adore Netflix.

Destiny

L’adaptation télévisuelle de la saga littéraire The Witcher a été un franc succès pour Netflix. En effet, le pari était risqué pour la plateforme, d’autant qu’entre les livres et la série, la saga de jeux vidéo éponyme avait déjà mis tout le monde d’accord. Finalement, la mission est réussie puisque la saison 1 a été vue par plus de 76 millions de téléspectateurs, durant son premier mois de diffusion. Un triomphe qui a non seulement confirmé qu’Henry Cavill était une star, mais qui a également révélé des comédiennes telles que Freya Allen et Anya Chalotra.

Geralt de Riv (Henry Cavill) - The Witcher ©Netflix

Alors que la saison 2 devrait sortir cette année, Netflix n’a pas perdu de temps en développant déjà deux spin-off de The Witcher. Le premier intitulé Nightmare of the Wolf sera un long-métrage d’animation. Le second, en revanche, se nomme Blood Origin et sera un préquel de la série-mère. La série se déroulera donc 1200 ans avant les événements de The Witcher. On y découvrira Vesemir, le premier Witcher (ce dernier sera également présent dans la saison 2 de The Witcher), ainsi que les événements qui ont conduit à la "conjonction des sphères", lorsque les mondes des monstres, des Hommes et des elfes ont fusionné.

Encore un projet Netflix pour Michelle Yeoh

Jusqu’ici, The Witcher : Blood Origin comptait deux noms au casting : Laurence O'Fuarain et Jodie Turner-Smith. Toutefois, cette dernière a dû se désister, ce qui fut une bien mauvaise nouvelle pour la série. Cependant, l’équipe du spin-off devrait se consoler avec la présence de Michelle Yeoh.

L’actrice malaisienne n’est plus à présenter. En effet, celle qui est considérée comme "la reine du cinéma d’action" en Asie, est une dévoreuse de superproductions depuis son passage en tant que James Bond Girl dans Demain ne meurt jamais. Alternant films asiatiques (Tigre et Dragon, Ip Man Legacy) et blockbusters américains (Crazy Rich Asians et prochainement Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et Avatar 2), la comédienne est un gros renfort pour un préquel qui manque encore de stars confirmées. Au sein de la série, elle incarnera Scían, la dernière de sa tribu d’elfes guerriers. La combattante sera à la recherche d’une épée sacrée volée à son clan.

Rappelons, par ailleurs, que ce n’est pas la première fois que Michelle Yeoh travaille pour une production Netflix. En effet, avant The Witcher : Blood Origin, la star de 58 ans avait joué dans Marco Polo, Tigre et Dragon 2 et Star Trek : Discovery.

Constituée de six épisodes, The Witcher : Blood Origin devrait être diffusé dans le courant de l’année 2022.