The Witcher détrône The Mandalorian

« The Witcher », tiré de la saga littéraire éponyme du Polonais Andrzej Sapkowski, est non seulement devenue la deuxième série la plus populaire sur Netflix en 2019, mais aurait aussi détrôné « The Mandalorian ».

The Witcher a débarqué sur Netflix le 20 décembre 2019. Très attendue par les fans de la saga et des jeux vidéos The Witcher, la série a su rencontrer un large public et par là même ravir le plus grand nombre d’entre nous.

Oui, il faut avouer que le sorceleur Geralt de Riv, interprété par Henry Cavill, s’avère très convaincant. Cette première saison de huit épisodes de plus ou moins une heure, nous présente les trois personnages principaux (Geralt, Yennefer et Ciri) et nous explique la manière dont ils se sont rencontrés. Sorcellerie, guerre, chasse aux monstres, le tout agrémenté de combats très bien chorégraphiés.

Le succès a donc été immédiat pour la série de Lauren Schmidt qui serait devenue (parait-il) la série télévisée la plus demandée au monde toutes plateformes confondues, selon la société de données Parrot Analytics. Ce classement est basé sur le nombre de « demandes exprimées » soit à l’échelle mondiale, soit par pays.

C’est ainsi que The Witcher a dépassé la série Star Wars de Disney Plus The Mandalorian, en devenant la série la plus demandée dans le monde la semaine du 22 au 28 décembre.

Mais pas seulement, puisque The Witcher était aussi la série la plus demandée aux États-Unis, avec près de 127 millions de demandes contre 115 millions pour The Mandalorian toujours aux États-Unis la même semaine.

Le sorceleur plus fort que Baby Yoda

Un début impressionnant donc pour The Witcher compte tenu de la popularité de Baby Yoda, qui avait déjà détrôné aux États-Unis en novembre dernier la saison 3 de Stranger Things après 21 semaines en tête du classement Parrot Analytics.

De son côté, Netflix a confirmé que The Witcher était l’une de ses séries les plus populaires de l’année 2019 aux États-Unis, en arrivant en deuxième place juste derrière Stranger Things. D’autre part The Witcher est la série la plus populaire de Netflix au Royaume-Uni et en Australie.

Mais attention, sachez que Netflix base ses chiffres sur le nombre de ménages qui ont regardé un titre pendant au moins deux minutes au cours des 28 premiers jours de sa sortie.

Toutes ces informations ne veulent évidemment pas dire qu’un nombre plus important de personnes a visionné la totalité de la première saison de The Witcher, mais cela reste tout de même un bon indicateur de la popularité du show.

On souhaite donc bonne route à The Witcher dont le tournage de la deuxième saison a été annoncé pour février, et la sortie prévue courant 2021. Quant à la série The Madalorian elle sera disponible (officiellement) à partir du 31 mars 2020 en France. On reparlera de chiffres à ce moment-là !