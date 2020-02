The Witcher : deux nouveaux personnages pour la saison 2

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

La saison 2 de « The Witcher » se dévoile petit à petit. Cette nouvelle salve d’épisodes, très attendue par les fans, sera marquée par l’arrivée de deux nouveaux personnages.

La série phénomène portée par Henry Cavill ne devrait pas arriver sur nos écrans avant 2021. Néanmoins, le tournage a déjà débuté. Selon Redanian Intelligence, deux nouveaux witchers devraient faire leur apparition.

Pour rappel, un witcher, ou sorceleur en français, est un mutant doté de capacités extraordinaires. Ils sont formés à devenir des tueurs de créatures monstrueuses. Beaucoup de rumeurs circulent à leur sujet : par exemple, on les dit incapables de ressentir des émotions humaines comme l’empathie ou l’amour. Ils peuvent vite être assimilés à des tueurs sans foi ni loi, alors qu’il n’en est rien… Geralt de Riv, le personnage principal de l’oeuvre, est d’ailleurs considéré comme le meilleur witcher de son temps.

Un héros bien entouré

Ce dernier devrait donc avoir de la compagnie car deux de ses compatriotes s’apprêtent à grossir les rangs du show diffusé par Netflix. Leurs noms ? Lambert et Coen. Le premier devrait être joué par Paul Bullion et le second par Yasen Atour. Ces deux comédiens ont tous deux une carrière florissante. Bullion, grand roux au visage anguleux, a tourné dans Peaky Blinders, Pleasure Island et Oscar’s Bell. Atour, quant à lui, joue dans Marcella, Ben-Hur et Mission : Impossible, Rogue Nation.

Pour ce qui est de ces deux nouveaux personnages, Lambert est sûrement le plus connu des fans. Assez abrupt, ce sorceleur a entre autres entraîné Ciri au combat. Il est d’ailleurs l’un des derniers sorceleurs à être entraîné entre les murs de Kaer Morhen. On ne sait pas grand chose des liens qu’il entretient avec Geralt, mais leurs chemins se sont croisés à maintes reprises.

Coen est quant à lui originaire de Poviss. Il a lui aussi entraîné Ciri au combat à l’épée. Ce nouveau witcher est marginalisé par la plupart des gens, qui prennent peur à la vue des terribles cicatrices qui barrent son visage. Étonnamment, ces dernières ne résultent pas des combats qu’il a menés, mais de maladies survenues au cours de son enfance – notamment la varicelle.

Forts de ces updates, vous pouvez maintenant fantasmer sur ces nouveaux personnages et leur arrivée dans le programme tant attendu !