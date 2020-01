The Witcher est étrangement devenue la série la plus vue sur Netflix

Netflix n’en est pas à son premier gros succès depuis son existence. Fin 2019, la plateforme terminait son année avec la série « The Witcher », son blockbuster tiré des romans et des jeux vidéo éponymes. Le programme serait même devenu le plus vu de la firme américaine mais attention de ne pas se laisser avoir par des audiences trop belles.

Dans son bilan du quatrième trimestre de l’année 2019 adressé aux actionnaires, Netflix avance que The Witcher a été vue par 76 millions d’utilisateurs pendant les quatre semaines qui suivirent sa mise en ligne. Des résultats impressionnants, qui donnent même le vertige. La série serait donc devenue, parmi les exclusives, celle qui est le plus visionnée de la toute plateforme. Quand on sait quels autres hits la firme américaine est arrivée à sortir, la performance ne manque pas d’être applaudie. Néanmoins, en se plongeant dans le détail, la réalité est un peu moins flatteuse. Car Netflix vient tout simplement de revoir son système de comptage pour ses audiences. Auparavant, il fallait qu’un abonné ait vu au moins 70% d’un seul épisode – en général, le premier – pour qu’il soit comptabilisé. On pouvait déjà se poser des questions sur ces méthodes, car regarder une partie d’un épisode ne veut pas dire qu’on a réellement pris le temps de s’intéresser à une série dans son ensemble. Il faudrait, pour plus de justesse, essayer de voir sur la durée comment l’audience réagit.

Netflix use de malice pour gonfler ses audiences

Mais Netflix a décidé d’aller encore plus loin. Pour comprendre les 76 millions faits par The Witcher, il faut passer par le nouveau système. Dorénavant, une vue sera prise en compte à partir du moment où un abonné reste deux minutes devant un programme. Oui, seulement deux minutes ! Avec cette nouvelle barre placée très bas, Netflix s’assure de pouvoir bien enjoliver ses audiences alors que les chiffres sont encore moins révélateurs que par le passé. Reed Hastings, le CEO, explique que cette nouveauté découle de la variété dans la longueur de leurs programmes.

Lorsqu’on s’attardera sur les prochaines audiences, elles seront forcément trompeuses par rapport au comportement des téléspectateurs. Pour peu qu’on ne soit pas au courant de l’unité de mesure, on a vite fait de se laisser berner par les performances de The Witcher. Afin que la visibilité s’avère plus claire sur le succès des programmes, il faudrait que l’entièreté du marché s’aligne sur un modèle commun permettant une mise en perspective juste. On comprend, évidemment, que ceci n’est que de la communication, dans une époque où les plateformes usent de tous les moyens pour prouver qui est la plus forte. Au moins, vous voilà prévenus.