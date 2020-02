The Witcher : Henry Cavill a voulu rendre hommage au jeu avec cette scène

Henry Cavill campe Geralt de Riv, aka le Witcher, dans la série diffusée par Netflix. Mais l’oeuvre littéraire sur laquelle s’appuie le programme a d’abord donné vie à un jeu vidéo. L’acteur a donc tenté, le temps d’une séquence bien particulière, de faire un clin d’oeil aux gamers… Explication.

La première salve d’épisodes de The Witcher, très attendue sur Netflix, a beaucoup fait parler. Si le show suit plutôt la trame des livres d’Andrzej Sapkowski, une bonne partie des spectateurs était toutefois plus familière du jeu vidéo inspiré de l’histoire de l’auteur surnommé le « Tolkien polonais ».

Le diable se cache dans les détails

L’une des séquences les plus marquantes de la série est sans nul celle dans laquelle le héros se glisse dans la baignoire de Yennefer (Anya Chalotra). Et Henry Cavill aurait aimé que celle-ci soit un peu différente. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les jeux, The Witcher 3 s’ouvre sur Geralt qui se baigne dans une position disons… Provocante. Screenshot à l’appui.

Cette scène est devenue un must-see. Elle a d’ailleurs vite été transformée en meme. L’acteur a donc souhaité, pour le fun, imiter la position du personnage.

Cavill a déclaré à la radio BBC1 qu’il a tenté de poser ses pieds sur le rebord de la baignoire. Malheureusement, la forme de cette dernière n’était pas vraiment adaptée à une telle position. Et l’interprète du Witcher a fini par réaliser que son idée était peut-être un peu too much… Le fan-service c’est bien, mais point trop n’en faut, donc. Si Cavill n’a pas pu aller au bout de son idée, la scène reste fort honorable !

Un acteur habité

Il est plaisant de constater l’implication de l’acteur pour ce rôle tant espéré. Une affection qui lui est d’ailleurs bien rendue par les fans de la série. Force est de constater que son interprétation de Geralt a mis tout le monde d’accord. Le pari était risqué, mais le comédien a su rendre ce personnage bourru et taiseux attachant.

Cavill n’a d’ailleurs pas lésiné sur l’exercice : sessions de maniement d’épée, séances de musculation… A noter que l’acteur a insisté pour réaliser ses cascades lui-même. Un travail qui a payé. Dwayne Johnson, qui lui avait conseillé des entraîneurs de son entourage, l’a largement complimenté après avoir vu le résultat.

Henry Cavill a donc tout donné pour satisfaire les spectateurs. Il était d’ailleurs si motivé par le rôle qu’il a littéralement harcelé ses agents et la showrunner du programme quand il a appris qu’une série était en préparation. L’acteur semble aussi buté que le personnage qu’il campe, mais, comme quoi, la motivation paie ! L’acteur a par la suite qualifié de « job de rêve » le fait d’interpréter Geralt de Riv.

The Witcher fera son grand retour pour une saison 2 courant 2021. Un second volet qui s’annonce plus que prometteur !