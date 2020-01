The Witcher : Henry Cavill s’est presque rendu aveugle sur le tournage

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Le rôle du sorceleur dans « The Witcher » pour Netflix n’a pas été de tout repos pour son interprète Henry Cavill. L’acteur a failli y laisser la vue mais pas de panique, on vous explique tout !

The Witcher est la série Netflix qui cartonne en ce moment, allant même jusqu’à détrôner The Mandalorian de Disney Plus sur le territoire américain (on reste quand même dubitatif sur la façon de comptabiliser le nombre de visionnages).

L’interprète de Geralt de Riv (Gerald de Rivia en VO) aka The Witcher est comme vous le savez le british Henry Cavill. Henry Cavill qui avait d’ailleurs fait grincer des dents certains fans à l’annonce de son intégration au casting dans le rôle principal du sorceleur chasseur de monstres. Mais presque tout le monde a fini par applaudir son interprétation.

Afin d’être crédible dans le rôle de The Witcher, Henry Cavill a dû porter un certain nombre d’artifices outre son costume.

Il y a évidemment la fameuse perruque de longs cheveux blancs (très bien portée d’ailleurs) et il y a aussi les sublimes lentilles de contact de couleur jaune/orange. Il faut avouer que même si la couleur de ces lentilles n’a rien de naturel à l’instar de celle de Yennefer et Ciri, elles restent tout de même très bien faites et s’intègrent parfaitement aux visages des acteurs, donnant même l’impression d’accompagner la dilatation de leurs pupilles. Et bien ce sont ces fameuses lentilles jaune/orange qui ont failli coûter la vue à Henry Cavill !

Henry Cavill aveuglé !

En effet, il s’avère que les lentilles de contact colorées ne sont pas si amusantes, et Henry Cavill a avoué lors d’une interview à Metro.co.uk qu’il avait rencontré de sérieux problèmes sur le tournage de The Witcher.

D’abord, il avait été averti d’un certain nombre de règles à suivre à la lettre sous peine de risquer de devenir aveugle : ne pas les exposer au soleil, ne pas les mouiller et surtout ne pas les nourrir après minuit. Euh, non pardon, on s’égare… Revenons aux lentilles et laissons Gizmo tranquille, Noël est déjà derrière nous !

Bref, Henry Cavill a donc dit :

Je n’étais autorisé à les garder que trois heures à la fois, enfin j’étais « supposé » ne les garder que trois heures à la fois. Le séchage de l’œil n’est pas le problème, le problème est que c’est la seule partie de votre corps qui reçoit de l’oxygène de l’air plutôt que du sang. Et donc si vous la couvrez, vous ne lui apportez pas d’oxygène, et sur une longue période, vous endommagez vos yeux.

L’acteur a ajouté :

Mon ophtalmo me poussait à dire NON lors du tournage et à être strict car selon elle je risquais de devenir aveugle après un certain temps. J’étais sûr qu’elle donnait probablement une version un peu plus dramatique de la vérité, parce que j’ai tendance à être un peu têtu. Et facilement je dirais, non, ça va, nous pouvons tourner quelques heures de plus, ça ira…

Mais comme vous vous en doutez, Henry Cavill a fini par oublier de dire NON et a tourné plus de 3 heures de suite avec ses lentilles colorées. Lors du tournage de scènes aux Canaries, il y avait beaucoup de vent et de la poussière est entrée dans les yeux de l’acteur, elle est passée derrière les lentilles de contact et ses yeux ont été comme rayés. Le pauvre homme ne pouvait plus garder les yeux ouverts, ses yeux larmoyaient tout le temps, et en plus c’était extrêmement douloureux.

Heureusement, quelqu’un a réalisé le problème avant qu’il ne devienne trop dangereux, et Henry a été contraint de mettre ses yeux au repos lors du retour à Budapest. Le tournage a pu reprendre quelques temps après et aujourd’hui tout va bien. D’ailleurs pour ceux qui ont vu la série Netflix, on n’y voit que du feu ! Henry Cavill est maintenant prévenu, et ne refera pas l’erreur sur le tournage de la saison 2 qui devrait bientôt débuter.

The Witcher créée par Lauren Schmidt est disponible sur Netflix depuis le 20 décembre 2019.