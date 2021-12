The Witcher : la créatrice évoque la suite de la série Netflix

Alors que la saison 2 de "The Witcher" vient de sortir sur la célèbre plateforme au logo rouge, on en sait déjà plus sur la suite des événements pour Geralt, Ciri et Yennefer !

The Witcher : une saison 2 appréciée

Dévoilée courant décembre, la seconde saison de The Witcher semble avoir conquis les fans ! Il faut dire que, suite aux critiques autour de la première salve d'épisodes - et notamment des différentes timelines qui parcouraient ces derniers -, les scénaristes ont mis un point d'honneur à ne pas reproduire le même schéma. Si l'introduction des différents protagonistes et enjeux pouvait par certains aspects laisser à désirer par sa complexité, ces nouveaux épisodes ont manifestement rattrapé les maladresses de leurs prédécesseurs.

The Witcher ©Netflix

Henry Cavill, tête d'affiche de la série adaptée des ouvrages d'Andrzej Sapkowski, se dit prêt à reprendre le rôle de Gerlat de Riv sur pas moins de sept saisons ! Fan absolu des jeux, le comédien avait fait des pieds et des mains pour décrocher une audition quand il avait entendu parler du projet.

Récemment, le salaire de l'interprète du Sorceleur a été dévoilé par le Hollywood Reporter. Selon le journal, la star du show de Netflix touchait environ 400 000 dollars par épisode en saison 1. Mais attention, pour la seconde salve d'épisodes du programme, ce dernier a eu droit à une nette augmentation ! Henry Cavill aurait ainsi touché pas moins d'un million par épisode, autrement dit 8 millions sur l'ensemble de la saison.

Changement de programme

Avant même la parution de la saison 2, on savait déjà qu'un troisième opus verrait le jour : Lauren Schmidt Hissrich, créatrice et showrunneuse du programme, a déjà beaucoup à dire sur les événements à venir. L'auteure annonce tout d'abord au Hollywood Reporter la fin de l'écriture de la prochaine saison de la série ! De fait, The Witcher ne devrait pas tarder à entrer en production, du moins, si les conditions sanitaires le permettent. Pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 2, on vous conseille de ne pas lire ce qui suit !

The Witcher ©Netflix

L'intrigue principale de la saison 3 de The Witcher devrait s'articuler autour du trio formé par Yennefer, Geralt et Ciri. Mais la trahison de la première ne restera pas sans conséquences... Ses deux compagnons devront trouver la force de lui pardonner, laissant présager du remue-ménage entre la magicienne et le Sorceleur. Pour la petite histoire, Lauren Schmidt Hissrich ajoute que dans Blood of Elfes, le livre duquel est adaptée la saison 2, le personnage de Yennefer n'apparaissait que dans le troisième acte.

Je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça à ce personnage.

La créatrice a donc choisi d'exploiter les pérégrinations de Yennefer en parallèle des aventures de Geralt et Ciri, tout en veillant à respecter la cohérence et l'univers de l'œuvre de Sapkowski !

Qu'attendre de la suite ?

La saison 3 du programme est adaptée du roman The Time of Contempt, que Lauren Schmidt Hissrich présente à TechRadar comme son ouvrage préféré de la saga.

J'ai le sentiment que les saisons 1 et 2 ont en quelque sorte préparé le terrain pour les choses énormes qui arrivent.

Les fans auront le plaisir de retrouver Jaskier, dont le faible temps à l'écran en saison 2 a généré une certaine déception. Selon la showrunneuse, le barde sera cette fois présent dès le début du troisième volet. Il semblerait même que le ménestrel s'apprête à partager beaucoup de scènes avec Ciri. Les Scoia'tael auront également une place majeure dans la suite de la série. Si vous l'ignoriez, il s'agit d'une armée d'elfes se battant aux couleurs de Nilfgaard - d'où l'importance croissante de ce peuple dans la saison 2. Sur une note plus sentimentale, la saison 3 devrait également s'intéresser à la sexualité et aux relations amoureuses - notamment queer - de plusieurs protagonistes, dont la jeune Ciri.

The Witcher et disponible sur Netflix.