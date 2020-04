The Witcher : la saison 2 s'intéressera davantage aux méchants

Alors que le tournage de la seconde salve d'épisodes de la série portée par Henry Cavill se voit impacté par le coronavirus, la showrunner de "The Witcher" se livre à quelques confidences sur les intrigues de cette seconde saison, qui devraient pour certaines mettre en avant les méchants...

On apprenait il y a peu que Kristofer Hivju (Game of Thrones), nouveau camarade de jeu d'Henry Cavill, était atteint du coronavirus. Le comédien s'en est certes sorti sans encombre, mais la seconde saison de The Witcher ne devrait pas pour autant arriver sur nos écrans avant 2021 ou 2022 ! Toutefois, Lauren S. Hissrich est loin d'oublier les fans du programme...

Au cœur des ténèbres

Dans une publication sur son compte Twitter, la créatrice se dit particulièrement impatiente au sujet de la saison à venir. Pour quelle raison ? Entre autres, une plongée dans la psyché des méchants du show, à savoir Cahir et Fringilla. Ainsi, on devrait en apprendre plus sur eux mais aussi sur les motifs de leur allégeance à Nilfgaard. Hissrich ajoute que ces intrigues font partie de ses moments préférés de la saison 2...

Pour rappel, Cahir est chevalier au sein de l'armée de Nilfgaard. Son interprète, Eamon Farren, est récemment apparu dans la dernière saison de Twin Peaks ainsi que la série britannique ABC contre Poirot. Fringilla, sorcière à la solde de l'Empire, est campée par Mimi Ndiweni. L'actrice s'est quant à elle illustrée dans Tarzan et Black Earth Rising. Une chose est sûre : on a hâte d'en savoir plus sur leurs personnages et leurs motivations ! Sur les traces de la princesse Ciri, ils devraient une fois de plus causer quelques tourments aux héros du programme...

Les spectateurs attendent au tournant cette saison 2. Si la première a globalement convaincu, elle restait relativement lente et était seulement centrée sur deux nouvelles du romancier Andrzej Sapkowski, Le Dernier Vœu et L’Epée de la Providence, tirées d'un ouvrage antérieur au tome 1. Selon Hissrich, il y aura beaucoup moins d'exposition dans la suite. Les choses sérieuses ne devraient pas tarder à commencer pour Geralt, Yennefer et Ciri puisque l'intrigue principale suivra celle du tout premier livre de la saga !