The Witcher : Netflix annonce une 4e saison, mais sans Henry Cavill

Une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois ? D'un côté, les fans de la série d'heroic fantasy "The Witcher" seront ravis d'apprendre que Netflix a renouvelé la série pour une quatrième saison. De l'autre, celle-ci se fera sans sa star Henry Cavill, qui tire sa révérence après trois saisons dans la peau de Geralt de Riv. Son remplaçant est déjà connu.

The Witcher aura une 4e saison, mais sans Henry Cavill

Le 20 décembre 2019, Netflix commençait la diffusion d'une de ses grandes séries : The Witcher. Adaptée de la saga littéraire polonaise d'heroic fantasy Le Sorceleur, The Witcher profite à son lancement d'une popularité déjà mondiale. En effet, avant la série, l'histoire de The Witcher a été adaptée avec succès en une série de trois jeux vidéo, à partir de 2007.

The Witcher raconte l'histoire du sorceleur Geralt de Riv, un puissant mercenaire tueur de monstres, privé a priori d'émotions humaines. Il est dans la série incarné par Henry Cavill, et son destin est lié à ceux des deux autres personnages principaux : Yennefer (Anya Chalotra) et Ciri (Freya Allan). La première saison est un succès, et Netflix enchaîne vite sur une deuxième fournée d'épisodes.

The Witcher ©Netflix

Après les deux premières saisons, la troisième arrivera à l'été 2023. Netflix vient d'annoncer la production d'une quatrième saison, mais avec un sacré twist. Henry Cavill dépose les armes et n'incarnera plus Geralt. Et histoire de gagner du temps, Netflix a aussi donné le nom du nouveau titulaire du rôle pour cette quatrième saison.

Henry Cavill passe le relais à Liam Hemsworth

Henry Cavill a un planning chargé. Il va notamment reprendre son rôle de Superman et sera dans le prochain film de Guy Ritchie The Ministry Of Ungentlemanly Warfare. Des projets incompatibles avec le temps long et l'éloignement de la production de The Witcher, qui se déroule dans plusieurs pays d'Europe. L'acteur a annoncé son départ de la série sur Instagram, tout en déroulant le tapis rouge à son remplaçant : Liam Hemsworth.

Mon aventure en tant que Geralt de Riv a été remplie de monstres et de péripéties et, finalement, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la 4e saison. À ma place, le fantastique Mr Liam Hemsworth, reprendra le rôle du Loup Blanc. À la manière du plus grand des personnages littéraires, je passe la flamme avec reconnaissance pour le temps passé à incarner Geralt, et avec l'enthousiasme de voir le point de vue de Liam sur cet homme parmi les plus fascinants et les plus nuancés. Liam, "good sir", ce personnage a une merveilleuse profondeur, prends plaisir à t'y plonger et voir ce que tu peux y trouver.

C'est une belle opportunité pour l'acteur australien et petit frère de la star Chris Hemsworth. En effet, depuis ses apparitions dans la célèbre saga Hunger Games, Liam Hemsworth ne s'est pas particulièrement fait remarquer. Le rôle-titre de The Witcher lui offrira une exposition mondiale, et il devra ainsi se montrer à la hauteur de son illustre prédécesseur. Petite pression quand même...