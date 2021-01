The Witcher : Netflix donne des nouvelles du spin-off Blood Origin

Netflix a réussi son coup en adaptant "The Witcher" en série. Une tentative qui n'était pas dénuée de risque mais qui a débouché sur des réjouissantes audiences. En plus d'une nouvelle saison, des projets annexes sont sur le feu. La plateforme nous en dit aujourd'hui plus sur "Blood Origin."

Le carton The Witcher

On ne cessera de rappeler qu'adapter des titres connus dans le monde du jeu vidéo reste une entreprise qui a souvent fait des déçus. Netflix n'a pourtant pas eu peur de toucher à The Witcher, portage à la fois des romans et des jeux sortis par la suite. La plateforme a remporté son audacieux pari en constatant que plus de 76 millions d'utilisateurs se sont tournés vers la série. Autant vous dire qu'avec de telles audiences, une seconde saison va voir le jour. Plus que ça, tout un univers étendu va être développé.

Pour le moment, deux projets ont été annoncés. D'abord Nightmare of the Wolf, un long-métrage animé. Ensuite, Blood Origin, une série spin-off en prises de vues réelles qui va se dérouler avant les événements de The Witcher. Nous pourrons rencontrer dedans un certain Vasemir, qui n'est nul autre que le plus vieux Sorceleur. Un projet qui va pouvoir compléter la prochaine saison du show principal, car ce personnage sera justement visible dedans sous les traits de Kim Bodnia.

Des nouvelles de Blood Origin et une arrivée au casting

Netflix vient de communiquer des informations supplémentaires pour que l'on sache à quoi s'attendre dans Blood Origin. L'intrigue se déroulera 1200 avant les événements de The Witcher et nous découvrirons ce qui a mené à la "conjonction des sphères", soit le moment où le monde des monstres est irrémédiablement entré en fusion avec celui des hommes et des elfes. Pour aboutir donc à cet univers que l'on connaît déjà.

On peut apprendre également que le personnage d'Éile sera présenté, avec Jodie Turner-Smith dans le rôle. Cette actrice anglaise a été récemment vue en tête d'affiche du film Queen & Slim. Elle incarnera dans Blood Origin une redoutable combattante qui se distingue par sa voix de déesse. Dans le passé, elle était l'une des gardiennes de la Reine mais a décidé de tourner le dos à cette vie pour embrasser une carrière de musicienne itinérante. Sauf qu'elle ne va pas tarder à devoir s'expliquer sur son choix et à devoir se défendre.

Queen (Jodie Turner-Smith) - Queen & Slim ©Universal Pictures International France

Aucune date n'est annoncée pour la diffusion des 6 épisodes de Blood Origin qui auront Declan de Barra comme showrunner. Quant à The Witcher, un retour en 2021 reste possible mais rien n'a encore été communiqué par Netflix.