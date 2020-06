The Witcher (Netflix) : la chronologie de la saison 2 sera plus simple

Laura Schmidt, créatrice de la série adaptée de la célèbre saga littéraire "The Witcher", s'est épanchée sur le déroulé de la saison 2 et ses spécificités.

Succès et exclusivité de Netflix, la série d'heroic-fantasy The Witcher a su trouver son public et le second volet des aventures de Geralt de Riv est attendu de pied ferme par bon nombre de spectateurs. On sait déjà plusieurs choses sur cette saison 2, notamment l'entrée en scène de plusieurs personnages, dont Vesemir. La showrunner a d'ailleurs encore une fois souligné l'importance de ce nouveau venu. Il n'est autre que le plus vieux Sorceleur encore en vie. Vesemir s'inscrit comme une figure paternelle pour le héros, qu'il a jadis formé.

D'autant que ce nouveau protagoniste devrait être particulièrement haut en couleur puisque joué par Kim Bodnia, acteur remarqué et remarquable de Killing Eve, dans laquelle il campe l'excellent Konstantin. Dans les nombreuses autres arrivées, mention spéciale à Kristofer Hivju (Tormund dans Game of Thrones), qui prêtera ses traits à Nivellen, un homme maudit.

Un petit problème de temps à régler pour The Witcher

En dépit de nombreuses louanges sur la performance d'Henry Cavill ou l'esthétique du show, plusieurs défauts de la première saison du programme ont été pointés du doigt par les fans. Le point le plus discuté est sans nul doute sa complexité narrative, puisque la saison 1 se composait de plusieurs timelines pour les différents personnages. Un procédé que l'on ne retrouvera pas en saison 2, comme l'assure Lauren Schmidt à The Wrap.

C'était visiblement le point le plus controversé de la saison 1, et je ne m'attendais pas à cela. Mais c'est quelque chose que je défends en termes de storytelling.

Les chemins des trois protagonistes s'étant finalement croisés, la multiplicité des timelines n'aura désormais plus lieu d'être. Geralt, Ciri et Yennefer se réunissent en effet à la fin de la saison 1. Tous nos héros évolueront désormais sur une seule et même timeline ! Lauren Schmidt se réjouit d'ailleurs de pouvoir s'amuser avec des flashbacks et flashforwards.

On peut à présent intégrer le temps d'une façon différente, qui nous était impossible à mettre en pratique en saison 1.

Alors, que pensez-vous de ce changement radical dans la narration de The Witcher saison 2 ?