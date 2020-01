The Witcher : qui est Anya Chalotra, Yennefer dans la série Netflix ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Mise en ligne en fin d’année 2019, « The Witcher » a permis de découvrir la jeune comédienne Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer. Encore peu connue, elle n’en est pourtant pas à sa première expérience devant la caméra.

Depuis le 20 décembre 2019, les abonnés de Netflix ont pu découvrir la première saison de The Witcher, adaptation des romans d’Andrzej Sapkowski qui ont déjà donné lieu à une série de jeux vidéo. Dedans, Henry Cavill est la star du show. Il y interprète Geralt de Riv, le Sorceleur chasseur de monstres.

Mais il n’est pas l’unique personnage de The Witcher. Dedans, on y trouve également Yennefer, une puissante sorcière interprétée par Anya Chalotra. Une jeune comédienne qui pourrait bien avoir trouvé là le rôle qui va la révéler.

Une ascension rapide pour Anya Chalotra avec The Witcher

Âgée de 23 ans (née en juillet 1996), elle est née à Wolverhampton au Royaume-Uni. D’un père d’origine indienne et d’une mère Anglaise, elle a grandi avec sa sœur et son frère et a fait ses études à la London Academy of Music and Dramatic Art et à la Guildhall School of Music and Drama. Deux écoles d’art qui lui ont permis de s’essayer au chant, à la danse et aux acrobaties avant de devenir comédienne.

Elle fait alors ses grands débuts sur les planches dans la pièce Beaucoup de bruit pour rien, pour laquelle elle est nommée dans la catégorie Meilleure actrice dans une pièce au The Stage Debut Awards en 2017. Puis, l’année suivante, elle se retrouve déjà devant la caméra.

Elle apparaît le temps de cinq épisodes dans la série en six épisode de la BBC, Wanderlust, et dans ABC contre Poirot, autre production de la BBC qui compte notamment John Malkovich au casting. Enfin, même si on ne la voit pas, on peut l’entendre dans la série d’animation Sherwood, puisqu’elle prête sa voix à Robin Loxley.

Avec The Witcher, elle obtient là un gros coup de projecteur. D’autant que son rôle de Yennefer est remarqué par son évolution physique. Grâce à des prothèses sur le dos et dans la bouche, elle passe ainsi d’une adolescente difforme à une magicienne belle et séductrice. Ne connaissant rien à l’univers de The Witcher, elle a dû rapidement lire tous les romans et jouer aux jeux vidéo pour préparer son rôle.

Un rôle important dans la série qui devrait surement permettre à Anya Chalotra de trouver de prochains rôles dans d’autres séries ou au cinéma.