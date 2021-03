The Witcher saison 2 : des images du tournage révèlent la présence de la Chasse Sauvage

La deuxième saison de "The Witcher" est actuellement en tournage. Et des photos des prises de vues viennent de fuiter. Celles-ci révèlent l’arrivée dans la série Netflix d’antagonistes mythiques de l’univers créé par Andrzej Sapkowski.

The Witcher, une adaptation portée par Henry Cavill

Très attendue par les fans du jeu vidéo, la série The Witcher a été lancée en 2019 sur Netflix. Elle est adaptée de la saga littéraire Le Sorceleur, écrite par l’auteur polonais Andrzej Sapkowski. L’intrigue du show reprend celle des livres, dont les jeux vidéo étaient eux-mêmes adaptés.

On y suit Geralt de Riv, un sorceleur incarné par Henry Cavill. Comme tous ses semblables, il traque des monstres sur le Continent, se servant de ses pouvoirs surnaturels pour les vaincre. Au cours de son périple, il va faire la connaissance de la princesse Ciri et de la sorcière Yennefer. Les deux femmes vont bouleverser sa vie.

La Chasse Sauvage débarque dans la nouvelle saison

Cela fait maintenant près d’un an que la deuxième saison de The Witcher a démarré son tournage. Largement retardé à cause de la pandémie mondiale, celui-ci se poursuit donc actuellement en Angleterre. Et des photos de la production viennent de fuiter. Elles révèlent l’arrivée de la Chasse Sauvage dans le deuxième chapitre de la série.

Dans la mythologie de The Witcher, la Chasse Sauvage est un groupe de spectres qui annoncent la mort et la destruction lorsqu’ils apparaissent. Le groupe redouté des hommes est mené par le roi de la Chasse Sauvage, Eredin Bréacc Glas. Apparaissant surtout en hiver, ils sont aussi responsables de la disparition d'humains. Ils sont omniprésentes dans le jeu The Witcher 3, puisqu'ils y traquent la princesse Ciri. Leur présence dans la suite de la série n’annonce donc rien de bon pour Geralt, et on pourrait le voir les affronter. Dans le jeu, ses pouvoirs ne sont pas efficaces sur la Chasse Sauvage, et le sorceleur a bien du mal à les vaincre. Ils devraient donc constituer une importante menace pour lui.

Pour rappel, la trame de la saison 2 de The Witcher sera plus fluide que celle du premier chapitre. De nombreux abonnés Netflix s’étaient plaint de la chronologie difficile à suivre de la première saison. La créatrice du show, Lauren Schmidt Hissrich, a promis que la narration serait plus facile à suivre dans la deuxième saison de la série. On devrait aussi y voir plus de personnages secondaires venir prêter main forte à Geralt. Ce dernier devrait donc en avoir bien besoin pour affronter la Chasse Sauvage.

Deux spin-offs en plus d’une saison 2

Le deuxième chapitre de The Witcher n’a pas encore de date de sortie. Si le tournage parvient à être bouclé dans les délais prévus, on peut espérer pouvoir le découvrir d’ici la fin de l’année. Mais rien n’est encore acté, et il faudra peut-être plutôt attendre 2022 pour voir la suite des aventures de Geralt de Riv.

Geralt de Riv (Henry Cavill) - The Witcher © Netflix

Après la sortie de la deuxième saison, l’univers en série de The Witcher ne s’arrêtera pas là. Le show principal pourrait avoir droit à un troisième chapitre. Et Netflix a déjà commandé un préquel de la série portée par Henry Cavill. Intitulé Blood Origin, il sera situé 1200 ans avant les événements du show de Lauren Schmidt Hissrich. On y suivra le tout premier Sorceleur du monde.

Et ce n’est pas tout, puisqu’un film d’animation situé dans l’univers imaginé par Andrzej Sapkoswki est également sur les rails. Toujours prévu pour Netflix, Nightmare of the Wolf s’intéressera à l’arrivée d’une nouvelle menace sur le Continent. On ne sait pas encore à quelle période son action se situera, et donc si on y retrouvera un Geralt de Riv en version animée. Tout comme la deuxième saison du show principal, ces deux spin-offs n’ont pas encore une date de sortie.