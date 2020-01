The Witcher saison 2 : Henry Cavill annonce un début de tournage imminent

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Tandis que l’effervescence autour de la première saison de The Witcher commence à retomber, l’acteur Henry Cavill qui interprète Geralt de Riv vient d’annoncer que la saison 2 allait bientôt débuter sa pré-production. Un petit message réservé à ses fans sur son compte Instagram.

Sortie à Noël dernier, la première saison de The Witcher a relativement bien marché sur la plateforme Netflix. La série, qui a préféré s’éloigner de la trame des jeux vidéo, a su concilier les fans de la franchise comme les néophytes. Même si le show n’a pas reçu que des retours positifs, c’est globalement une réussite. Ce qui permet à Netflix de lancer la pré-production de la saison 2.

Henry Cavill est heureux

Geralt lui même a révélé que la pré-production devrait démarrer sous peu. Henry Cavill est allé sur son compte Instagram pour faire savoir à ses fans qu’il publierait davantage de vidéos. Un message dans lequel il glisse que la saison 2 de The Witcher est confirmée, sans pour autant de date de sortie.

Un message vidéo dans lequel il remercie ses fans pour l’accueil de la saison 1. Il se remet doucement de sa pause de Noël et reprend le chemin des plateaux. L’acteur est en tout cas très pressé de revenir dans la peau de Geralt.

Pour rappel The Witcher est une série Netflix adaptée du roman de Andrzej Sapkowski. Le Sorceleur en français, Wiedzmin en version originale, est une saga de romans polonais à grand succès publiée entre 1990 et 2018. Avec cinq romans, un livre indépendant et quatre recueils de nouvelles, The Witcher est un univers d’heroic-fantasy généreux dans lequel évolue des humains, des sorciers et de nombreuses créatures en tout genre. L’histoire raconte le destin de Geralt de Riv, un Sorceleur chargé de protéger les faibles des monstres. Les Sorceleurs sont entraînés depuis leur plus jeune âge et sont génétiquement mutés, leur permettant d’avoir quelques pouvoirs surnaturels.

Mais c’est en 2007 que cet univers explose aux yeux du grand public grâce à son adaptation en jeu vidéo. Le jeu vidéo sort sur toutes les plateformes : PC, X-Box et Playstation. Il rencontre un certain succès. Suffisant en tout cas pour produire deux suites : The Witcher 2 : Assassins of Kings en 2011 et The Witcher 3 : Wild Hunt en 2015.